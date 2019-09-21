Була повністю оголеною: в Росії дитина знайшла спотворене тіло матері

У Рибінську Ярославської області Росії сталося жорстоке вбивство жінки. Тіло жертви на вулиці під мостом виявив її неповнолітній син.

На загиблій не було одягу, а тіло було прикрите курткою, передає 76.ru.

Напередодні вона разом із сестрою відпочивала в барі в Рибінську. Вночі несподівано покинула його, не чекаючи родички, а вже вранці син-підліток знайшов її мертвою.

Ховати жінку довелося в закритій труні – її обличчя було настільки спотворене, що труп не стали показувати матері. Дитині жертви була потрібна допомога психологів.

За даними РЕН ТВ, убита жила з матір'ю і трьома дітьми. Її чоловік працював вахтовим методом на Cеверо і рідко приїжджав додому.

Поліція встановлює обставини вбивства й опитує очевидців.

Загибла 76.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві молоду жінку зарізав колишній чоловік на очах у її матері.

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