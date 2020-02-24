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24 лютого • оновлено в 22:08
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"Бук, тополя, ясен": Захарова назвала "балаганом" дані про свідка знищення МН17

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У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на відомості про свідка запуску ракети "Бук", яка збила малайзійський Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом в 2014 році.

Заяву слідчого з міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook назвала "балаганом".

Захарова назвала "балаганом" дані про свідка знищення МН17

Захарова назвала "балаганом" дані про свідка знищення МН17

"Зі свідчень:" Іду я якось по лісі. Бук, тополя, ясен ". Противно. З трагедії влаштували балаган", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський слідчий, представник JIT Фред Вестербеке заявив, що у них є свідок запуску ракети по малайзійському Boeing рейсу MH17.

Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи щодо катастрофи рейсу МН17. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно в 50 км від Гааги.

Нагадаємо, що Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Росія - країна-агресор
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Может шал.ава надеялась что ей на блюдичке все выложат? Придёт время всё узнаешь. Тогда твои заявления так и будут выглядеть: лес, тополь, вывсёврети.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Собственно что эта кокосовая обезьяна из МИДа может внятного сказать? Что лавров ей не досыпает пАйку?
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