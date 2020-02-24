У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на відомості про свідка запуску ракети "Бук", яка збила малайзійський Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом в 2014 році.
Заяву слідчого з міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook назвала "балаганом".
Захарова назвала "балаганом" дані про свідка знищення МН17
"Зі свідчень:" Іду я якось по лісі. Бук, тополя, ясен ". Противно. З трагедії влаштували балаган", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський слідчий, представник JIT Фред Вестербеке заявив, що у них є свідок запуску ракети по малайзійському Boeing рейсу MH17.
Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи щодо катастрофи рейсу МН17. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно в 50 км від Гааги.
Нагадаємо, що Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.
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