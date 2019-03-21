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"Буде, як з Іваном Грозним": в Росії пояснили небезпеку раптового відходу Путіна

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Якщо президент Росії Володимир Путін достроково покине свій пост, як це зробив його колега із Казахстану Нурсултан Назарбаєв, то в країні почнеться громадянська війна.

Схожа ситуація в Росії склалася в кінці XVI століття, коли пішов тодішній цар-абсолютист Іван Грозний. І хоч його ненавиділа вся Росія, після смерті царя в країні почалася справжня розруха, написав в блозі на OBOZREVATEL російський історик Ігор Чубайс.

"Багато хто мріє, щоб Росія розпалася і розірвалася на десятки шматків, але це призведе до важкої і страшної громадянської війни. Можуть бути задіяні всі види озброєнь. Схожа ситуація в Росії була після смерті Івана Грозного. І хоч його всі ненавиділи, але після його відходу почалася справжня розруха. Ніхто не розумів, як жити далі", – згадав історик.

Іван Грозний і Володимир Путін

Іван Грозний і Володимир Путін

Samara.ru

За його словами, така ж ситуація в Росії склалася б і зараз, якби Путін покинув свій пост раптово.

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"В його руках всі важелі влади: політичні, економічні та військові. Ніяких альтернативних структур, партій і громадських об'єднань немає. І коли Путін піде – незрозуміло, чи збережеться Росія взагалі. Поки що він не зробив нічого, щоб якось підготувати свій відхід. А Путін же не вічний. Навпаки всі протести і конфлікти вирішуються по лінії загострення. А невдоволення зростає, криза загострюється", – нагадав Чубайс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Назарбаєв залишається '': розкриті нові деталі відставки президента Казахстану.

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Особи
Володимир ПутінІгор ЧубайсНурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
Теги
Новини РосіїРосія
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