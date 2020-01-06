"Буде щаслива, як в СРСР": Охлобистін видав чергову маячню про возз'єднання України і РФ

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, уявляючи собі велику Російську імперію, яка буде включати в себе частину Європи вже до 2025 року, заявив, що Україна – це вигадка минулого століття, і насправді, це просто південна частина РФ.

Ці слова прозвучали в інтерв'ю актора російському пропагандистському виданню "ЦарьГрад", де він розмірковує над тим, яку роль Україна буде грати в майбутній "Російській імперії".

Іван Охлобистін rueconomics.ru

"Я би усунув саме поняття про Україну. Це згубно, воно було придумано на початку минулого століття. Це був чистої води популізм. Вилився він в гігантську кров і в великі негаразди протягом усієї подальшої історії. Вони такі ж, як ми, просто жителі півдня. Просто гарячіші, просто їм не треба волі давати. Вони будуть так само з нами щасливі, як були в Радянському Союзі щасливі. А зайвих трагедій, смертей їм не треба. З нами всі погодяться", – заявив він.

"Що за Україна, яка, де вона? Нещодавно стали мову придумувати, дикості якісь, над ними весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Жителі півдня, що тут говорити", – додав росіянин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили фото з заходів в Росії, де на задньому тлі висить карта країни з "анексованою" Білоруссю.

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