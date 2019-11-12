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12 листопада • оновлено в 17:23
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"Нехай клянчить": у Росії пояснили відмову Путіна від зустрічі із Зеленським

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Президент Росії Володимир Путін не хоче особисто зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським та намагається поставити його в позицію прохача.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський публіцист Леонід Радзіховський. За його словами, натомість Москва наполягатиме на проведенні зустрічі в Нормандські форматі, тобто з представниками Німеччини та Франції.

"Дмитро Пєсков сказав, що зустріч Путіна і Зеленського має бути підготовлена. Мовляв, не може бути зустрічі просто так заради того, щоб зустрітися і подивитися один на одного. Мабуть, Путіну не хочеться зустрічатися один на один з Зеленським. Він хоче поставити його в позицію прохача, щоб той довго канючив про зустріч, а він йому відмовить", – припустив він.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

За словами Радзіховського, в Москві самі не розуміють, чого хочуть, зокрема щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Українську владу не влаштовує програма максимум Путіна про те, що "ДНР" входить до складу України на правах "особливої" держави, але підкорятися буде як і раніше Москві.

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"Окрім цього, Україна має фінансово утримувати ці "республіки". На такий варіант там не згодні і ніколи не погодяться. Контрваріант України, щоб керівники "ДНР" пішли, а зв'язки з Москвою були значно послаблені. Незрозуміло, влаштовує такий варіант Москву чи ні. Напевно, про це зараз Путін і думає", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, спочатку існувало лише дві умови для зустрічі президентів України і Росії в "нормандському форматі", але потім Москва зажадала розробити документ, який повинен бути підписаний на цій зустрічі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Леонід Радзіховський Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Раз этот Радзиховский все понимает и знает - надо его отправить на встречу с Зе!)))
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Белый господин
Белый господин
Ну не хочет Путин встречаться и не лезьте к нему. Письма например пишите. Ну или с Пушилиным сначала договоритесь. Он возможно не откажет.
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