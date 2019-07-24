"Буде другий Чорнобиль!" Росію попередили про катастрофу

Росії загрожує катастрофа, порівнянна з вибухом на Чорнобильській АЕС, якщо терміново не вжити заходів на підприємстві "Усольехимпром".

Про це заявила глава Росприроднагляду Світлана Радіонова, передають "Известия". ПП може статися на території Іркутської області.

За її словами, підприємство займається виробництвом хлору та інших хімічних речовин. Власники не провели демеркуризацію "Усольехімпрома" і закинули завод. Підприємство сильно забруднено ртуттю.

Радіонова додала, що там знаходяться хімічно небезпечні речовини, деякі – під тиском, а в свердловини, де був сольовий розчин, тепер заповнені нафтовідходами.

Відходи можуть забруднити річку Ангару.

"Потрібно діяти вже зараз, інакше ми отримаємо такий "екологічний Чорнобиль", – заявила Радіонова та назвала регіон територією екологічної катастрофи.

Ілюстрація Газета Ру

Як писав OBOZREVATEL, жителі російського Кузбасу звернулися до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням надати їм притулок. На відео, яке опублікував журналіст Денис Казанський, люди скаржаться на несприятливу екологічну обстановку, в зв'язку з чим зростає ризик онкологічних захворювань.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.