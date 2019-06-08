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"Буде чути хрускіт кісток": Сотник допустив повернення смертної кари в Росії

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Російський уряд розглядає введення виїзних віз для населення і навіть не проти скасувати мораторій на смертну кару за незгоду з ідеологією держави.

Кремль не цікавлять права людини, а лише бажання "завалити камінням печеру, щоб звідти доносився тільки хрускіт кісток", сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник

"Після закриття інтернету буде повне закупорювання країни. Як мінімум виїзні візи і навіть повернення до смертної кари. Нещодавно в Конституційному Суді виступили з ідеєю нової державної ідеології, яку потрібно вписати в Конституцію РФ. Тоді всі незгодні будуть вважаються ворогами народу і вперед до стінки. Чекісти давно готові до розстрілів. Права людини їх не цікавлять. Люди для них – "нова нафта" і форма ГУЛАГу 21 столітті", – припустив Сотник.

Саша Сотник

Саша Сотник

Delfi

На питання, як на такі зміни відреагують росіяни, адже зараз вже не 37-й рік, а 2020-й, журналіст відповів, що вони нічого і не помітять.

Новини
В Кремлі йдуть війни, росіяни починають виходити на протести — Саша Сотник

"У Росії сформувалася партія виживальників. Їх 86%. Коли вони чимось незадоволені, зазвичай говорять так: "проживу як-небудь". Тобто десь вкраду, десь лизну, тут схоплю, там що-небудь скручу, додому притягну. Ось потихеньку і вижив. Такі ніколи не підуть атакувати владу, вони будуть виживати. І навіть уявити не можуть, що є інший стиль життя і не знають, що таке свобода", – підсумував Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст передрік крах ''луб'янського рейху", зазначивши, що Росія на межі катастрофи.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Саша Сотник
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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