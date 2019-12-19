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19 грудня • оновлено в 07:04
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"Буде брехня!" Росіян "підірвала" чергова прес-конференція Путіна. Відео

2.6т
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Велика прес-конференція президента Росії Володимира Путіна, яка стартує 19 грудня об 11:00 за київським часом, викликала обурення у росіян.

Вони заявили, що не відчувають довіри до слів глави держави. Зокрема, такі настрої продемонстровані в відеоопитуванні, яке показав у мережі проект "Йошкін Крот" (Twitter). (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Прес-конференція Путіна 19 грудня

Прес-конференція Путіна 19 грудня

ТАСС

"Путін мене взагалі розчарував... Він зрадник натуральний, зрадник російського народу", "Все, як завжди, будебрехня!", "Нам вже потрібен новий президент, тому що Путін 20 років при владі, країну розкрадають",кажуть росіяни.

Тим часом, підготовка до прес-конференції йде повним ходом. На неї акредитувалися 1895 журналістів. Очікується, що прозвучить близько 70 питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава МЗС України Павло Клімкін попередив, що Путін після проведення "нормандського саміту" у Парижі, як і раніше зберігає план щодо розділення України.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прес-конференція Путіна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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