"Буде брехня!" Росіян "підірвала" чергова прес-конференція Путіна. Відео

Велика прес-конференція президента Росії Володимира Путіна, яка стартує 19 грудня об 11:00 за київським часом, викликала обурення у росіян.

Вони заявили, що не відчувають довіри до слів глави держави. Зокрема, такі настрої продемонстровані в відеоопитуванні, яке показав у мережі проект "Йошкін Крот" (Twitter). (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Прес-конференція Путіна 19 грудня ТАСС

"Путін мене взагалі розчарував... Він зрадник натуральний, зрадник російського народу", "Все, як завжди, буде – брехня!", "Нам вже потрібен новий президент, тому що Путін 20 років при владі, країну розкрадають", – кажуть росіяни.

Тим часом, підготовка до прес-конференції йде повним ходом. На неї акредитувалися 1895 журналістів. Очікується, що прозвучить близько 70 питань.

"Путін мене взагалі розчарував ... Він зрадник натуральний, зрадник російського народу" ©



У нашого Казкового - чергова прес-конференція. Він говорить одне і те ж уже 20 років. Але наївних і довірливих в країні, очевидно, з кожним роком падіння реальних доходів - все менше. # Путін pic.twitter.com/IGtQ2MRk3k - Ешкін Крот (@yoshkinkrot) December 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава МЗС України Павло Клімкін попередив, що Путін після проведення "нормандського саміту" у Парижі, як і раніше зберігає план щодо розділення України.

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