Головна Новини
29 січня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Будь-який вождь перетвориться на Путіна!" Акунін назвав спосіб порятунку Росії

1.3т
Читати матеріал російською

Хронічні хвороби Росії можуть бути вилікувані тільки способом повної перебудови всієї держави знизу, зміни її суті і основи.

Таку думку висловив російський письменник Борис Акунін в інтерв'ю The Bell. За його словами, до тих пір поки держава буде відновлювати централізовану структуру, будь-який демократичний вождь за деякий час перетвориться в Путіна.

"Тому що він побачить, що велика країна розвалюється, що порядку немає, що починається бардак, і почне негайно закручувати гайки, і все це відновлювати. Ця історія буде повторюватися до тих пір, поки Росія не зміниться як держава, поки вона не відмовиться від цього самого ординського принципу ", – зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

24 канал

За його словами, навіть, якщо в Росії з'явиться свій Вацлав Гавел (останній президент Чехословаччини і перший президент Чехії – ред), але при цьому збережеться гіперцентралізована система, то він або поступається принципами і стає Путіним, або його з'їдають.

"Чи втратить він владу чи ні залежатиме вже від нього і його команди – до якої міри вони дієздатні. Якщо все це робити розраховано і швидко, то це все спрацює. Більше того, я переконаний, що це єдиний спосіб порятунку Росії як великої держави. Тому що якщо Росію не перебудувати, то те, що ми спостерігали в 1991-му році – це був перший етап розпаду імперії, а буде ще й другий", – зазначив Акунін.

Борис Акунін

Борис Акунін

thebell.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній український політв'язень Олег Сенцов заявив, що главі РФ Володимиру Путіну мало Криму і Донбасу, він хоче мати в підпорядкуванні всю Україну і інші сусідні країни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Борис Акунін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
9
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Может Григо Чхартишвили все таки Грузию поедет спасать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kadakhashvili Svetlana
Kadakhashvili Svetlana
Серко Прокоп, Грузию надо не спасать,а с Грузии надо начать разоблачение российской системы,в конце концов она скорее грузинская,нежеле русская!Большая ошибка лидеров,скажем так,западного мира в том,что Грузию считают эталоном демократии на постсоветском пространстве,совершенно не понимая,какая угроза от нее исходит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги