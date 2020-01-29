"Будь-який вождь перетвориться на Путіна!" Акунін назвав спосіб порятунку Росії

Хронічні хвороби Росії можуть бути вилікувані тільки способом повної перебудови всієї держави знизу, зміни її суті і основи.

Таку думку висловив російський письменник Борис Акунін в інтерв'ю The Bell. За його словами, до тих пір поки держава буде відновлювати централізовану структуру, будь-який демократичний вождь за деякий час перетвориться в Путіна.

"Тому що він побачить, що велика країна розвалюється, що порядку немає, що починається бардак, і почне негайно закручувати гайки, і все це відновлювати. Ця історія буде повторюватися до тих пір, поки Росія не зміниться як держава, поки вона не відмовиться від цього самого ординського принципу ", – зазначив він.

Володимир Путін 24 канал

За його словами, навіть, якщо в Росії з'явиться свій Вацлав Гавел (останній президент Чехословаччини і перший президент Чехії – ред), але при цьому збережеться гіперцентралізована система, то він або поступається принципами і стає Путіним, або його з'їдають.

"Чи втратить він владу чи ні залежатиме вже від нього і його команди – до якої міри вони дієздатні. Якщо все це робити розраховано і швидко, то це все спрацює. Більше того, я переконаний, що це єдиний спосіб порятунку Росії як великої держави. Тому що якщо Росію не перебудувати, то те, що ми спостерігали в 1991-му році – це був перший етап розпаду імперії, а буде ще й другий", – зазначив Акунін.

Борис Акунін thebell.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній український політв'язень Олег Сенцов заявив, що главі РФ Володимиру Путіну мало Криму і Донбасу, він хоче мати в підпорядкуванні всю Україну і інші сусідні країни.

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