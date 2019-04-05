"Брязкає зброєю": в Росії заговорили про підготовку до великої війни

У Росії йде підготовка до війни, але таке "брязкання зброєю" несе тільки шкоду діючій владі.

Таку думку в інтерв'ю "МК" висловив російський політолог Валерій Соловей, зазначивши, що поки Росія лише агресивно демонструє світові силу.

"Я поки схиляюся до того, що мова йде про демонстрацію, або, якщо хочете, силовий шантаж. Росія показує, що готова на самі крайні кроки, - у розрахунку на те, що Захід, злякавшись, піде на поступки, на російські умови світу", – розповів він.

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Соловей додав, що мілітаризація не приносить влади ніяких додаткових очок.

"Якщо в Москві і ряді міст-мільйонників люди ще позитивно налаштовані по відношенню до зовнішньої політики Росії, то в провінції ставлення до неї жінок - а жінки тут головний індикатор - стає негативним. Це знову ж надзвичайно важливе зрушення. Провісник того, що буде відбуватися з відношенням до російської зовнішньої політики всього населення. Те ж саме відбувалося свого часу в Радянському Союзі. Могутня армія, славний військово-морський флот, миролюбна зовнішня політика. А потім все раптом стало розсипатися", – підсумував політолог.

армія Росії

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