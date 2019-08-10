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Броня чи кальсони? У мережі з'явилося загадкове відео з Путіним

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У президента Росії Володимира Путіна помітили дивні "опуклості" під шкарпетками. У мережі користувачі припустили, що це можуть бути кальсони або навіть зброя.

Ролик, на якому видно, як Путін сидить на кріслі і розмовляє з людьми, опублікував блогер під ніком "Коронованный Вован" на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Задер штани старий, а там кальсони під шкарпетками..." підписав відео він.

Путін

Путін

Скріншот

В мережі почали бурхливо коментувати відео: деякі користувачі, написали, що це не кальсони, а зброя випирає з-під шкарпеток.

"Все набагато простіше, ніж ви думаєте. Дідусь просто трішечки сс*ть", зазначив юзер і виклав фото пістолета, який кріпиться на ногу.

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"Та він на аркуші паперу не бачить, що написано. Куди він стріляти то буде?", "Хіба тільки у власних охоронців стріляти доведеться інші на відстані витягнутої руки не стоять", "Зараз їх немає поруч з ним. Тому старий параноїк нервує", "Це бронекальсони", "Може, кальсони куленепробивні! Куди б куля не потрапила ніде не проб'є. А якщо в голову там мозку і так немає. Пошкодити нічого", написали користувачі.

Інші ж юзери посміялися з худорлявих ніг президента Росії.

"Які жалюгідні тонесенькі ніжки...", "Секс-символ багатьох жінок Росії", "Фу, ну мене так і знудити може!" додали вони.

Ноги Путіна

Ноги Путіна

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило рідкісне відео передачі влади Путіну від Єльцина. 5 серпня 1999-го тодішній глава РФ Борис Єльцин викликав до себе секретаря Ради безпеки, директора ФСБ Путіна з пропозицією зайняти посаду прем'єра.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Zabello Oleg
Zabello Oleg
Это копыта в протезах.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Это Рогозинский робот Фёдор, с силиконовой маской Путина ...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Носки Путина! Смотрите носки Путина! Новость номер 1 и событие века! Обоз пробил уже всё.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Пушкин Серёга, у Пети носки рваные .вот это был обсос
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