"Брехня – мистецтво": експрем'єр Британії розповів про важливу рису Путіна

Для російського президента Володимира Путіна брехня була мистецтвом, він завжди заперечував те, до чого мав безпосереднє відношення.

Про це в своїй книзі "Під запис" написав колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передає ВВС. За його спогадами, лідер РФ стверджував, що озброєні військові, які воюють на Донбасі, не мають ніякого відношення до Росії, хоча це було не так.

"Для Путіна брехня була мистецтвом. Він заперечував вторгнення в східну Україну, хоча до того моменту британські спецслужби встановили, що близько 60% військових на сході України – російські. А коли я говорив з ним після збиття Боїнга над Донбасом, було відчуття, ніби я говорю з цегляною стіною. "Сотні людей загинули", – сказав я. "Це не має до нас відношення", – відповів він", – згадав Камерон.

Володимир Путін і Девід Кемерон ВВС

Колишній прем'єр Великобританії згадав також свою розмову з Путіним на саміті G-8 у 2013 році. На той час їх взаєморозуміння зміцнилося ще сильніше, і Путін навіть дозволяв собі жарти.

"Він тоді сказав: "Девід, я знаю, ти думаєш, що у мене є роги і хвіст, і я не дуже вірю в демократію... На його обличчі промайнула посмішка. І знаєш, ти не дуже помиляєшся", – повідав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон видав мемуари, в яких, зокрема, розповів про своє знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним.

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