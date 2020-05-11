Брат-близнюк ''зірки'' росТВ доктора Малишевої заразився коронавірусом: фото

Новини Росії 23:04, 11.05.2020 Оновлено: 23:04, 11.05.2020

У брата-близнюка відомої російської телеведучої, доктора медичних наук Олени Малишевої виявили коронавірус.

Про це стало відомо на Telegram-каналі Mash. Головний хірург Депздрава і головлікар Боткінської лікарні Олексій Шабунін здав аналіз на COVID-19 ще 2 травня.

У понеділок, 11 травня, прийшов результат, і він виявився позитивний.

Олена Малишева
rg.ru

За інформацією РІА Новини з посиланням на Депздрав, сам Шабунін підтвердив, що хворий COVID-19, він відокремився в кабінеті, де продовжує роботу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Малишева назвала коронавірус дивом і зганьбилася. Вона відповіла на запитання під час прямого ефіру про небезпеку нового китайського вірусу.

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