"Божевільні параноїки": в Москві другий день тривають масштабні обшуки й арешти

Російські силовики в ніч на четвер, 25 липня, провели масштабні обшуки та викликали на допит опозиційних політиків і незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи.

За день до цього, 24 липня, на 30 діб заарештували опозиціонера Олексія Навального, обшуки пройшли в квартирі політиків Дмитра Гудкова, поліцейське авто всю ніч чергувало під вікнами Іллі Яшина. Всі вони впевнені: влада лякає москвичів, які зібралися на протестні мітинги, заплановані на суботу, 27 липня, проти недопущення опозиції на московські вибори.

OBOZREVATEL зібрав реакцію соцмереж на дії силовиків Росії.

"По всій Москві нічні обшуки в кандидатів у депутати й активістів опозиції. Удень було порушено кримінальну справу, і вже через декілька годин у квартири почали ломитися слідчі й оперативники. Вдумайтеся: люди всього лише намагаються взяти участь у міських виборах. У відповідь – погрози, арешти, кримінальні справи, допити, обшуки. Це влада якихось божевільних параноїків", – повідомив у своєму Фейсбуці Ілля Яшин.

"Ранок починається на допиті в СК. Розповім їм про 51-шу статтю і скоро, сподіваюся, вийду. Головне: після масових обшуків і арештів вибори скінчилися. Вже неважливо, що там буде у виборчкомах: цей інститут за президентства Путіна помер. Остання примарна можливість легальної участі у політиці зникла", – написав уранці четверга, 25 липня, Дмитро Гудков після нічного обшуку і допитів.

"Влада каже: "Це вам не Україна! На жодні демократичні процедури не розраховуйте і прикладом "Слуги народу" не спокушайтеся". Правила гри встановлюються не законом, а правлячим угрупованням, яке плювати на них хотіло. Але це просте і примітивне залякування", – прокоментували в телеграм-каналі "Макс атакує".

"Люди в московській мерії і в баштах Кремля об'єдналися заради спільної мети – почистити опозиційне поле від молодих і активних опозиціонерів. Спочатку їм дали певну свободу. Вони бігали по мітингах, збирали підписи, голодували, пікетували – довели себе до крайнього збудження і закликали народ на вулиці – дотиснути владу. Вони навіть не підозрюють, що це – стаття і умовний термін. Ласкаво просимо в світ дорослих ігор і готуйтеся до відвідування Слідчих Комітетів!" – додали автори телеграм-каналу "Незигарь".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, РФ охопив масовий протест проти свавілля. За оцінками МВС РФ, в акції взяли участь приблизно 2,2 тисячі осіб, за оцінками організаторів – від 4 до 7 тисяч.

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