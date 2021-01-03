Цікаво, що ботокс, підбори і "новачок" громадянина Путіна – явища одного порядку.

Путін болісно стурбований імітацією успішності: він повинен здаватися вищим, привабливішим і переконливішим від опонентів. Головне – здаватися, імітувати. Імітація – головна скрепа режиму в епоху постмодерну.

Але оскільки цього не дано природою, – імітація стає системною заміною відсутніх якостей.

Майбутній історик цього правління посміється над наївністю імітаційних технік, тому що каблуки і ботокс – це дійсно смішно. Імітувати зростання і округлість щік – в цьому вся суть путінізму, який не здатний досягати сутнісних речей і зайнятий поганим будівництвом декорацій.

Споруда міні-СРСР на його руїнах – цілком імітаційний проект (з тим же історичним підсумком).

Імітація (зростання, розуму, великої держави, геополітичної ролі, успішної економіки, військової могутності) – це суть путінізму, що сумує за СРСР, але не здатен ним бути. Звідси – брехня з ранку до вечора, як основа "декорації".

Але це перестає бути смішним, коли дефіцит переконливості і інтелекту компенсується отрутою для опонентів.

"Новачок" – як компенсація розуму і здатності до успішної політики – це та частина імітацій, яка веде до ескадронів смерті.

Але рано чи пізно, Крихітка Цахес позбавляється удачі і решток волосся. А фея Історії Розабельверде демонструє правителю його реальний розмір.

Декорації падають замертво, – і жодні отрути з підборами "крихітці" не допоможуть.

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