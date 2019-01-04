Рубль обвалив Путін? Боровий озвучив несподівану версію

Падіння російського рубля по відношенню до американського долара вигідне владі Росії, адже допомагає виплачувати зарплати і пенсії населенню.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський політик Костянтин Боровий, коментуючи обвал рубля 3 січня до 71,45 за долар.

"Кремлю вигідно, щоб курс був вищий, а громадяни з великим задоволенням обмінюють валюту на дерев'яні. Вони її заробляють, і частка заробленої і отриманої валюти досить висока. Її видно на тлі нафтових доходів", — заявив Боровий.

За його словами, відносини держави з пенсіонерами і з держслужбовцями регулює інфляція.

"Частина пенсій і зарплат знижується, і вона [держава] отримує прибуток. Навіть нічого не треба робити. Недарма Путін на прес-конференції хвалився профіцитним бюджетом... Правда, росіяни не хочуть, щоб їхні доходи падали так стрімко. Але оскільки в них немає своїх лоббістів в Кремлі і в уряді, їх думка нікому не цікава", — проаналізував Боровий.

На його думку, через таку економічну політику Росія перестає бути частиною структури ринкових відносин, а сам курс долара вже не є показовим.

Курс російського рубля

"Російська економіка відокремилася від світу, як колись було в Радянському Союзі. Тоді офіційний курс долара теж істотно коливався, визначаючись думкою Центрального банку. Зараз він визначається тільки внутрішньою політикою. Тобто, скільки надрукувати грошей, незароблених. Навіть від вартості нафти курс рубля залежить менше. Держкорпорації переводять гроші за кордон. Все це вже не ринкові відносини, а інтереси кремлівських груп", — вважає Боровий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара до рубля на Московській біржі виріс до 71,45 рублів. Останній раз американська валюта перевищувала цей показник 16 березня 2016 року.

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