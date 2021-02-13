Боротьба з ліхтариками в Росії: ми вже в пеклі чи буде ще гірше?

Юрій Гиммельфарб Новини Росії 15:59, 13.02.2021

Феєрично!

РКН бореться з ліхтариками, у продажі зникли ліхтарики, МВС загрожує уголовку за включення ліхтариків, РГ попереджає, що додаток "ліхтарики" в смартфонах шкідливий ...

Цікавлюся:

1) Якщо завтра Навальний скаже, що 2 * 2 = 4 - почнуть воювати з арифметикою?

2) Якщо в якості флешмоба Волков запропонує купувати батони хліба (або пиріжки) - хлібобулочні вироби стануть екстремізмом?

3) Ми вже в пеклі чи буде ще гірше?

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Зеленський записав новий ролик до 200-го дня припинення вогню

Комбінат потрібно закрити, а робочим буде краще в Польщі: Вітренко про видобуток уранової руди в Україні

Киянка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули в сніг помирати: історія простого подвигу

У сім'ї Королевської знайшли незадекларований маєток за мільйони доларів. Відео

На Донбас стягнули десятки "Градів" і танків збройних формувань РФ – звіт СММ ОБСЄ