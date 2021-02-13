Феєрично!

РКН бореться з ліхтариками, у продажі зникли ліхтарики, МВС загрожує уголовку за включення ліхтариків, РГ попереджає, що додаток "ліхтарики" в смартфонах шкідливий ...

Цікавлюся:

1) Якщо завтра Навальний скаже, що 2 * 2 = 4 - почнуть воювати з арифметикою?

2) Якщо в якості флешмоба Волков запропонує купувати батони хліба (або пиріжки) - хлібобулочні вироби стануть екстремізмом?

3) Ми вже в пеклі чи буде ще гірше?

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