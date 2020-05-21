Глава так званого правління спілки добровольців Донбасу Олександр Бородай назвав інтерв'ю теж ексватажка "ДНР" Ігоря Гіркина українському журналісту Дмитру Гордону "феєричним маренням".

А також звинуватив терорист у зраді та брехні, додавши, що він "психічно нестійкий, оскільки колись бачив себе спадкоємцем Путіна". Таку інформацію поширюють сепаратистські ресурси.

Зокрема, Бородай назвав одкровення Гіркіна (Стрєлкова) прикладом того, до чого нібито може привести деградація особистості, "мотивована перерозвиненим самолюбством, зарозумілістю і бажанням возвеличити себе в очах оточуючих".

Гіркін і Бородай

"Приводить ця деградація особистості до прямого зрадництва. Ігор говорив багато брехні. До того ж деяка її частина носить такий комічний характер – буквально просто проколи, що називається. І логіка часто відсутня", – заявив він.

Водночас ексватажок терористів "ДНР" розповів, що Гіркін колись "реально дуже боявся померти" на Донбасі, тому намагався повернутися до Росії і "очікував, що на нього там посипляться вражаючі почесті".

"Він же дійсно тоді, треба розуміти, що це перекручена свідомість, він себе бачив спадкоємцем Володимира Путіна, буквально", – заявив Бородай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) зізнався в причетності до вбивства в квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковського і Юрія Поправки.