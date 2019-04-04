Бывший советник канцлера о расширении НАТО: "Под влиянием американской внутренней политики и интересов оборонной промышленности Североатлантический союз вместо того, чтобы обдумывать финские или австрийские решения, приступил к экспансиям на постсоветском пространстве, которые усилили призрачную боль России перед лицом разрушенной Евразийской империи".

Новини Путин просто несчастная жертва злобного Запада

Михаэль Штюрмер в газете "Welt" - c невыносимым высокомерием Германии по отношению к странам Центральной и Восточной Европы. Украинцы, поляки, прибалты, румыны, чехи и многие другие не являются несовершеннолетними детьми, судьба которых может быть решена нами совместно с русскими, как будто у них над головой. Как горько, что эта германская мания величия сидит так глубоко, эти последствия пакта Гитлера-Сталина в головах.

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