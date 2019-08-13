Окупаційна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

Ця проблема добре відома. Єдине, що змінилося – це навіть не заяви представників окупаційної влади, а те, що це транслюється офіційними російськими джерелами пропаганди рівня ТАСС. Це означає, що Росія офіційно визнає наявність проблеми, яка довгий час просто перебріхувалася чи замовчувалася.

Тобто ми вже, як то кажуть, на правильному шляху. Ворог визнає, що в Криму у нього склалася ситуація, яку він не може вирішити самостійно.

Що стосується переговорів, то тут є два виміри. По-перше, будь-які переговори – це завжди добре. Якщо агресор хоче вести переговори в якомусь форматі, то у нас їх багато. Наприклад, це можна виносити на Мінський формат або на "нормандський" формат. Якщо агресор хоче обговорювати умови подачі води в окупований Крим, то, звичайно, подавати воду можна тільки в процесі деокупаціі півострова. Або на деокупувані частини півострова, або, як мінімум, демілітаризовані державою-агресором.

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі Офіційний сайт президента РФ

Перше. Україна не боїться переговорів. Вона завжди готова до будь-яких переговорів. Але в рамках, встановлених міжнародним гуманітарним правом, для ситуації міжнародного конфлікту, для ситуації окупованих територій.

Друге. Ніякі спроби тиску, ніякі спроби шантажу тут не будуть враховані. Я переконаний, що у керівництва країни вистачить мудрості не розмінювати 1,5-2 мільйони заручників – жителів Криму – на будь-які тимчасові поступки. Росіяни можуть пропонувати звільнити якусь групу полонених або піти на якісь невеликі поступки в інших питаннях, але це того не варто.

Вода є стратегічним питанням, і її подача до Криму повинна обговорюватися тільки в контексті стратегічного виміру, а саме, деокупації півострова. Все решта, як то кажуть, другорядне.

Хочу підкреслити: ми не даємо воду в Крим правомірно. Вода Північно-Кримського каналу не потрібна в Криму для гуманітарних потреб. Це суто господарське питання. І ніякі норми міжнародного права не зобов'язують нас поставляти будь-які товари, в тому числі воду і електроенергію, на окуповані території.

Всі решта заяв росіян, будь-які алегорії, відсилання до шкільних підручників географії і все інше, коментувати важко. З цього приводу можна лише глузувати, бо російська пропаганда, очевидно, вже не може нічого придумати. Їм слід пробувати нові наркотики, тому що ті, що у них є, вже не працюють.

Чи може Кремль зважитися на силові дії, якщо питання води для Криму не буде вирішено дипломатичним шляхом? Звісно ж, держава-агресор виношує плани силових дій, ще з 2014 року. Для них стратегічним є захоплення Каховської греблі, тієї частини Північно-Кримського каналу, яка знаходиться на материковій території.

Але, якщо вони хочуть війни, якщо вони хочуть того, що неминуче настане після ескалації агресії на цих територіях – припинення існування російської держави – ну, що ж, це їх вибір. Вони несуть за це відповідальність.

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