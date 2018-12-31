Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы для оптимистичных оценок – просто потому, что, казалось бы, худшей организации статистической деятельности в стране нельзя было и представить.

Росстат критиковали все – и Банк России, и Правительство, и даже Госдума. Количество нестыковок в деятельности ведомства зашкаливало, цифры не сходились, объяснения часто излишне позитивных статистических рядов невозможно было найти. Но первое же попавшее в центр общественного внимания заявление Росстата при новом вожде заставило всех ахнуть.

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Оказалось, что в 2016 г., когда реальные доходы россиян рухнули на 5,8%, объём бегства капитала приблизился к $20 млрд., а средняя цена на нефть марки Urals составила $41,9/барр., снизившись по сравнению с 2015-м почти на 20%, российский валовой внутренний продукт не сократился на 0,2%, как прежде считалось, а вырос на 0,3%.

Замечу – данный пересчёт стал отнюдь не первым: в феврале 2017г. Росстат ещё при прежнем руководстве уже корректировал показатели за 2015 и 2016 годы – и, разумеется, в сторону повышения. Тогда показатели 2016 г. были пересмотрены с минус 0,6% до минус 0,2% (таким образом, перерасчёт за два приёма составил феноменальные +0,9% (при этом тогда данные за 2015 г. были пересмотрены с первоначальных минус 3,7% и "скоректированных" минус 3% до "окончательных" минус 2,8% — т.е., что характерно, на те же 0,9% в сторону повышения). Иначе говоря, теперь, видимо, Кремль может быть окончательно уверен, что спад на 1% – не спад. Ну типа как "один раз – не …..".

Проблема статистики сегодня, на мой взгляд, более важна, чем это считают в кремлевских кабинетах размножившиеся там "технократы". И проблема вовсе не в том, будет ли ориентироваться на данные из Росстата тот же Банк России (у него, слава Богу, есть свой статистический департамент) или станет ли принимать их во внимание Меэжународный валютный фонд – проблема в другом. Она – в доверии населения, и это не просто досужие слова. Дело в том, что если мы взглянем на настроения людей на протяжении всего постсоветского периода (причём даже не только в России), можно увидеть, что "макроэкономические" проблемы никогда не выводили людей на улицы.

Инфляция, обвал валютного курса, рост налогов – все эти события считались чем-то объективным, чем-то таким, что не может быть изменено социальными протестами. Обман в ходе подсчёта голосов на выборах – это люди понимали, и выражали своё отношение к власти либо как на Болотной, либо как в Примоском крае, Хакасии или во Владимирской области. Но экономические проблемы схожим образом на людей не действовали.

В 2018 г. власть инициировала радикальное наступление на экономические права россиян повышением пенсионного возраста и увличением ряда налогов и сборов, включая НДС. Никто не ждёт, разумеется, что от этих мер экономика совершит тот "прорыв", о котором постоянно говорит сейчас В.Путин – как никто и не понимает, зачем при самом большом в истории России бюджетном профиците повышать налоги. Министр "социального развития" выглядит идиотом, томно рассказывая о 800 млрд. рублей, которых неоткуда взять для полного искоренения бедностипри профиците федерального бюджета в 3,5 трлн. рублей.

И в такой обстановке неожиданные новости о том, что в стране всё хорошо, что рецессии нет (и не предвидится – хотя на мой взгляд, всё говорит о том, что в первых двух кварталах 2019 года она неизбежна, и хорошо если только в первых двух), что (наверное) в 2018 г. в стране не было и спада реальных доходов (что-то мне подсказывает, что несмотря на их падение в годовом исчислении на 0,1% в январе-ноябре и резкое укорение их снижения в осенние месяцы (до минус 2,9% в ноябре к ноябрю 2017 г.) по итогам года они наверняка окажутся в плюсе – ведь если, как известно, "Путин не может быть неправ", то и реальные доходы не могут падать пятый год подряд, это же и ежу понятно) вряд ли будут восприняты людьми не то что с радостью, но даже "с некоторым пониманием".

Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики, за развитие которой вы ежедневно платите и для блага которой каждый день горбатитесь. В то же время это означает, что единственным источником информации о том, что происходит в стране, теперь становится лишь субъективное ощущение своего экономического положения. Уже не стоит шутить о лжи, большой лжи и статистике. Последней не существует. Есть только большая ложь. Это единственный язык, на котором власть собирается в 2019 году общаться с населением. Боюсь только, что это опасный выбор "средства общения"…

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