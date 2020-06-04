Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о РФ вне границ бывшего совка, это размеры. В самом деле, бывшие колонии совковой империи вполне имеют собственные ассоциации с этой территорией, а у остальных выбор совсем никакой. Ведь никакой особой продукции, которая была бы известна в мире там не производят, а на газ и нефть не прикрутишь лэйб: сделано в РФ. Даже "Калашников" не ассоциируется однозначно и безоговорочно с РФ.

Тому есть множество причин, поскольку одни знают слишком много об этом оружии, вспоминая знаменитого оружейника Хуго Шмайсера, при котором "прозрел" оболтус и бездарь Калашников, а другие напротив – знают слишком мало. Такие люди знают, что Калашников выпускает Китай и множество других стран, и чаще всего, стволы с этим названием произведены вдали от страны матрешек и балалаек.

Но только те, кто учился более или менее хорошо, и хоть как-то погружался в географию, задавали себе вопрос о том, как на такой огромной территории живет вдесятеро меньше людей, чем в относительно небольшой по площади Индии, например. Или как в Бангладеш, которую рассмотреть на карте еще уметь нужно, поскольку она много меньше Индии, но народу живет там даже больше, чем в РФ.

Некоторые из тех, кто задавался таким вопросом, находили на него удивительный ответ. Он состоял в том, что большая часть этой огромной территории – полностью безлюдна. Такое открытие наверняка заставляло искать ответ на вопрос о том, почему так сложилось, и ответ получался еще более удивительным. Большая часть этой огромной территории банально непригодна для жизни из-за природных условий.

Нам, заставшим совок, или тем, кто вырос в постсовковые времена, такие вопросы вряд ли приходили в голову, поскольку это воспринималось как само собой разумеющееся, и только немногие из нас хоть раз да бывали за Уралом и видели, как это все выглядит на самом деле. И оказывается, что большая часть РФ, находящаяся восточнее Урала, разительно отличается от той части РФ, которая находится в европейской части.

Например, мы себе даже не отдаем отчета в том, как добраться из Киева во Львов, например, или другой город Украины. Масса вариантов – постоянно к нашим услугам, от личного автотранспорта до железной дороги или автобуса. Примерно то же самое и в европейской части РФ. Хотя, и в европейской части – тоже не все так однозначно. Чем ближе к Уралу, тем плотность жизни становится меньше, но еще более заметен этот эффект, если двигаться на север той же европейкой части РФ.

Мне пришлось повидать и Сибирь, за Уралом, и север европейской части РФ – примерно то же самое. Земля – практически непригодная для жизни. Редкие поселения имеют вынужденный характер и в основном, связаны с добычей каких-то полезных ископаемых, чаще всего – нефти и газа, и созданы на месте бывших учреждений ГУЛАГа.

Особенно хорошо доходит огромный размер территории, на которой вообще нет никаких признаков жизни, когда летишь над этим пространством на самолете и особенно – ночью. Днем, с большой высоты можно что-то такое не рассмотреть, а вот ночью огоньки выдают места, где живут люди. И вот можно довольно долго лететь и не видеть вообще ничего внизу. Наверное, так смотрится ночной океан. Никогда над ним не летал, но могу себе представить.

Размер, площадь, расстояние. Это как раз и есть то, что является главным отличительным признаком этой мало заселенной территории. В данном случае, оставим за скобками ее население, а просто сосредоточимся на самой земле. Оказывается, что даже в той части этой территории, где население довольно плотное, сама земля не ухожена, за отдельными исключениями, а вот те самые районы, в которых людей живет очень мало, и вовсе выглядят заброшенными.

В большую часть таких мест можно добраться либо по воздуху, либо по воде, через северные моря и потом – по рекам. Поэтому путешествие на автомобиле или поезде, как это бывает внутри любой страны, здесь невозможно в принципе, поскольку там банально нету дорог, ни железных, ни автомобильных.

Тем не менее, в приграничных районах вовсе без дорог нельзя, поскольку они становятся вопросом безопасности или необходимым элементом системы удержания территорий от поползновений соседей. И вот через всю Сибирь проходит две ветки железной дороги. Причем, одну из них, до Владивостока, построили еще при царе, а вторая была задумана не столько как транспортная артерия, а как железнодорожное убежище для специальных эшелонов, на которых базировались межконтинентальные баллистические ракеты. Обилие туннелей давало им возможность скрываться от спутников противника и находиться вне досягаемости его ракет. Но основное транспортное сообщение все же осуществлялось по старой железной дороге.

Но вот что интересно, эти две нитки железной дороги пересекают несколько крупных рек. Любой противник может устроить диверсию на одном-двух мостах и надолго прервать сообщение с огромным регионом. Да, за это время можно что-то такое обеспечить по временным схемам или воздушным транспортом, но все равно, регион окажется отрезанным и доступным для воздействия противника.

Насколько это актуально, показало недавнее событие в Мурманской области, на севере Карельского полуострова, что на севере РФ. Вот что об этом пишут в российских СМИ:

"Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано, в Кольском районе введен режим ЧС…

Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году".

Оказалось, что этот самый мост, построенный 90 лет назад и бодро отремонтированный шесть лет назад, был единственным путем через реку для железнодорожного транспорта, который связывает Мурманск с остальной частью РФ. Разрушение этого моста полностью прервало железнодорожное сообщение не только с областным центром, но и с довольно крупным морским портом на севере РФ. Понятно, что грузопоток через этот порт почти остановился.

Но ведь торговый порт это лишь парадная сторона этой местности. На самом деле, восточнее Мурманска базируется самый мощный Северный Флот РФ и база ядерных подводных лодок, откуда в свое последнее плавание ушла АПЛ "Курск" и стая подлодок, принявших участие в "Карибском кризисе". На самом деле, отрезанной оказалась крупная ядерная группировка ВС РФ.

И ведь это – рухнул всего один мост, и случилось это просто потому, что друзья Путина сейчас получают подряды на все крупные стройки или ремонты. А как они это делают, уже хорошо известно. И ведь это всего один пример чисто случайного стечения обстоятельств, а не целенаправленной операции.

Отсюда следует, что вот те самые размеры, которыми гордятся сами россияне и которые воспринимаются как визитка РФ, на самом деле, являются ее самым уязвимым местом. Просто этой уязвимостью в нужный момент кто-то воспользуется и просто применит главный принцип айкидо, когда сила противника направляется против него самого. Думаю, что обрушение этого моста заметили все, кому это нужно, и сделали свои выводы.