Отруїли "Новачком"? Болгарія звинуватила росіян у гучному замаху на бізнесмена

У замаху на вбивство в 2015 році власника збройового заводу "Дунаріт" (Болгарія) Омеляна Гебрєва і двох інших людей були звинувачені троє громадян Росії.

Їхніх імен не розголошуються. Про це йдеться в заяві Генеральної прокуратури Болгарії, опублікованій у четвер, 23 січня.

У період із 28 квітня до 4 травня росіяни, як співучасники, намагалися вбити жертв "способом і засобами, небезпечними для життя багатьох людей", використовуючи непізнану фосфор-органічну речовину.

Уточнимо, серед громадян Болгарії, щодо яких було здійснено замах, вказані також син Гебрєва Христо та особа з ініціалами В. Т. (ймовірно, йдеться про директора заводу).

У прокуратурі зазначили, що обвинувачені росіяни були включені до Шенгенської інформаційної системи і в червоне повідомлення Інтерполу.

Зазначимо, справа є предметом розслідування, що продовжується з боку міської прокуратури Софії, яка видала європейські ордери на арешт кожного з трьох обвинувачених і запити на міжнародний розшук для арешту та подальшої екстрадиції.

Розслідування замаху на Гебрєва, його сина і ділового партнера було відновлено в кінці 2018 року через підозру у використанні речовини з родини "Новачок". Така ж речовина використовувалася в Британії для отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Омелян Гебрєв The Insider

Як писав OBOZREVATEL, раніше Bellingcat і The Insider опублікували матеріал, у якому стверджується, що росіянин Сергій Федотов відвідував Болгарію саме в ті дні в 2015 році, коли стався замах на Омеляна Гебрєва. Незабаром дані підтвердив генеральний прокурор країни Сотір Цацаров.

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