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24 січня • оновлено в 20:14
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Шпигували роками: Болгарія вирішила вислати з країни дипломатів РФ

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Болгарія планує вислати з країни двох російських дипломатів, які підозрюються в шпигунстві.

"Ми отримали листа зі звинуваченнями від прокурорів. Ми зробимо ті дії, яких зобов'язані вжити і, найімовірніше, оголосимо їх [дипломатів] "персонами нон грата", – цитує Reuters главу МЗС Болгарії Катерину Захарієву.

Вона також заявила, що 24 січня викличе на бесіду російського посла. Прокурори зі свого боку повідомили, що росіяни займалися шпигунством, але не можуть бути звинувачені через дипломатичний імунітет.

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Путін публічно нагородив свого шпигуна з Болгарії орденом

Болгарія вишле двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві

Болгарія вишле двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві

РСМД

За звинуваченням прокурорів, перший секретар у консульському відділі російського посольства був залучений у шпигунство з 2017 року, прагнучи отримати інформацію про виборчий процес.

Другий дипломат, який працює в російському комерційному представництві в Софії, збирав інформацію про енергетику та енергетичну безпеку з жовтня 2018 року. Деякі дані були державною таємницею.

Додамо, в жовтні Болгарія вислала ще одного дипломата через звинувачення в шпигунстві, а також відмовилася видати візу майбутньому військовому аташе Росії.

Катерина Захарієва

Катерина Захарієва

БНР

Як писав OBOZREVATEL, за день до цього, 23 січня, Генеральна прокуратура Болгарії повідомила, що в замаху на вбивство в 2015 році власника збройового заводу "Дунаріт" Омеляна Гебрєва і двох інших осіб звинувачуються троє громадян Росії. Ймовірно, для злочину використовувалася отрута "Новачок".

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Болгарія
Теги
політика скандали Новини Росії дипломат
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Я,думал,что это братья,но пути разошлись.Россиянин болгарину теперь тамбовский волк.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пинают чурок как хотят)))))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! тебя уже спрашивали: нафуя ты себя лайкаеш? а слабо спросить у болгар, а не у лизателей ботинок белого господина?
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Везде наши российские спецслужбисты срут - по-другому они не могут.
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