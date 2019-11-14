Боїться замаху? У Росії терміново перевірили лімузин Путіна

У Росії піддали держвипробуванням парадні кабріолети марки Aurus. На одному з таких авто їздить президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляє "РИА Новости", основна частина випробувань має завершитися у поточному році.

Відомо, що в рамках перевірки, зокрема, випробовується технічний стан автомобілів.

Aurus ТАСС

Aurus – сімейство автомобілів представницького і вищого класу. До лінійки, крім седана, входять лімузин "Сенат-лімузин", мінівен "Арсенал" і кабріолет, який поки не отримав назви. В майбутньому сімейство поповниться мотоциклом і кросовером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше салон лімузина президента РФ Володимира Путіна російської марки Aurus, що випускає автомобілі у рамках проєкту "Кортеж", продемонстрували на виставці озброєнь в Абу-Дабі.

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