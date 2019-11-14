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14 листопада • оновлено в 12:38
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Боїться замаху? У Росії терміново перевірили лімузин Путіна

2.2т
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У Росії піддали держвипробуванням парадні кабріолети марки Aurus. На одному з таких авто їздить президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляє "РИА Новости", основна частина випробувань має завершитися у поточному році.

Відомо, що в рамках перевірки, зокрема, випробовується технічний стан автомобілів.

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Aurus

Aurus

ТАСС

Aurus – сімейство автомобілів представницького і вищого класу. До лінійки, крім седана, входять лімузин "Сенат-лімузин", мінівен "Арсенал" і кабріолет, який поки не отримав назви. В майбутньому сімейство поповниться мотоциклом і кросовером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше салон лімузина президента РФ Володимира Путіна російської марки Aurus, що випускає автомобілі у рамках проєкту "Кортеж", продемонстрували на виставці озброєнь в Абу-Дабі.

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Автор
Ілля Зав&#39;ялов Ілля Зав'ялов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
прям срочно срочно...успели?Лучше штаны Порошенке купите,а не нормальные машины обсуждайте.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Для Зе клоуна будут на Украине тестировать запарожец,
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Техосмотр машина прошла... Путин загнан в угол и в ужасе боится покушения, аааааааааааа!
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