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17 грудня • оновлено в 00:40
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Боїться, що здадуть? Путін раптово пішов проти ФСБівців: у чому справа

1.7т
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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє вводити для колишніх співробітників ФСБ заборону на виїзд за кордон до п'яти років.

Відповідне обмеження може бути встановлено в день звільнення, про що свідчить документ, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Путін раптово пішов проти ФСБівців

Путін раптово пішов проти ФСБівців

Відповідні заходи вводитимуться стосовно тих військовослужбовців, хто був поінформований щодо відомостей особливої важливості або зовсім секретних. А порядок ухвалення рішень про обмеження виїзду визначатиме ФСБ.

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Співавтор законопроєкту, голова комітету з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов стверджував, що поправки було викликано "випадками відверто ворожих дій та провокацій" з боку іноземних держав щодо РФ.

Боїться, що здадуть? Путін раптово пішов проти ФСБівців: у чому справа
Боїться, що здадуть? Путін раптово пішов проти ФСБівців: у чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Берліні вбили 40-річного Зелімхана Хангошвілі. Нещодавно стало відомо, що розслідування вбивства активіста і колишнього польового командира планує взяти на себе Федеральна прокуратура Німеччини, що означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють владу Росії в організації вбивства.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
ФСБ
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Mega Death
Mega Death
Так они же добровольно подписку дают)) Хотят путешествовать, могут и не подписывать))
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