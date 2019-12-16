Боїться, що здадуть? Путін раптово пішов проти ФСБівців: у чому справа

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє вводити для колишніх співробітників ФСБ заборону на виїзд за кордон до п'яти років.

Відповідне обмеження може бути встановлено в день звільнення, про що свідчить документ, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Путін раптово пішов проти ФСБівців

Відповідні заходи вводитимуться стосовно тих військовослужбовців, хто був поінформований щодо відомостей особливої важливості або зовсім секретних. А порядок ухвалення рішень про обмеження виїзду визначатиме ФСБ.

Співавтор законопроєкту, голова комітету з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов стверджував, що поправки було викликано "випадками відверто ворожих дій та провокацій" з боку іноземних держав щодо РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Берліні вбили 40-річного Зелімхана Хангошвілі. Нещодавно стало відомо, що розслідування вбивства активіста і колишнього польового командира планує взяти на себе Федеральна прокуратура Німеччини, що означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють владу Росії в організації вбивства.

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