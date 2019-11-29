Боїться народу: Путін осоромився на церемонії в Росії

У Санкт-Петербурзі (Росія) під час відкриття пам'ятника письменнику Данилу Гранін президента Росії Володимира Путіна захистили прозорою стіною.

На це звернув увагу блогер з ніком Vіtаuskаs в Twitter, пожартувавши, про силу всенародної любові до Путіна.

"Ніколи такого не було і ось знову. При відкритті пам'ятника письменнику Данилу Гранін в Пітері всенародно улюбленого національного лідера сховали від іноземних агентів за броньованим склом", – йдеться в коментарі.

Путіна ховають за склом далеко не в перший раз. Подібну стіну споруджували в Москві на відкритті пам'ятника екс-глави зовнішньої розвідки і МЗС РФ Євгена Примакова під час прибуття глави РФ.

Путіна сховали за скляною стіною Twitter Vіtаuskаs

Путіна сховали за скляною стіною Twitter Vіtаuskаs

Ніколи такого не було і ось знову. При відкритті пам'ятника письменнику Данилу Гранін в Пітері всенародно улюбленого національного лідера сховали від іноземних агентів за броньованим склом.

А потім він пішов в народ спілкуватися з простими громадянами ... pic.twitter.com/FOJ9zgKdUY - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни облаяли Путіна за неробство, назвавши "весільним генералом".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.