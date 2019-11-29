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29 листопада • оновлено в 10:46
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Боїться народу: Путін осоромився на церемонії в Росії

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У Санкт-Петербурзі (Росія) під час відкриття пам'ятника письменнику Данилу Гранін президента Росії Володимира Путіна захистили прозорою стіною.

На це звернув увагу блогер з ніком Vіtаuskаs в Twitter, пожартувавши, про силу всенародної любові до Путіна.

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"Ніколи такого не було і ось знову. При відкритті пам'ятника письменнику Данилу Гранін в Пітері всенародно улюбленого національного лідера сховали від іноземних агентів за броньованим склом", – йдеться в коментарі.

Путіна ховають за склом далеко не в перший раз. Подібну стіну споруджували в Москві на відкритті пам'ятника екс-глави зовнішньої розвідки і МЗС РФ Євгена Примакова під час прибуття глави РФ.

Путіна сховали за скляною стіною

Путіна сховали за скляною стіною

Twitter Vіtаuskаs

Путіна сховали за скляною стіною

Путіна сховали за скляною стіною

Twitter Vіtаuskаs

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни облаяли Путіна за неробство, назвавши "весільним генералом".

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Pooh Vini
Pooh Vini
Еханое позорище для всей россии
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
О,,,великий урианоблргер пиздаускас,,,смешно
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Ну представьте что Путин все украинский папа"римский".
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Maxonin Igor, чмо он рашанец для украинцев а для вас он царь
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