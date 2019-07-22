"Бог не бідний!" У Росії розгнівалися через витівку патріарха Кирила

У мережі критикували шикарний кортеж глави РПЦ патріарха Кирила, який побував у місті Торжок, Тверська область РФ.

Священнослужитель прибув у Борисоглібський монастир у супроводі елітних авто, що викликало обурення у користувачів соцмереж.

"А де вітчизняний автопром? Де Лада, яка найбільше продається", "Просто Бог не бідний і роздає всім Мерседеси і БМВ", "От мені цікаво, кого він так боїться, що кортеж то такий? І ще один, комусь легше хоч стало від його приїзду?","Тимчасово стало легше водіям і пасажирам маршруток", "Якби він просто містом пройшовся, його ніхто б навіть не впізнав, а так стільки уваги", "Мабуть, підвіску перевіряли", – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема й дівчину в бікіні.

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Дружина священнослужителя Красноярської митрополії Федора (Ігнатія) Голінченка, який нещодавно був призначений єпископом РПЦ, поскаржилася на насильство з його боку, постійні побої і погрози вбивства.

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