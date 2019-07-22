Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Бог не бідний!" У Росії розгнівалися через витівку патріарха Кирила

9.3т Читати матеріал російською

У мережі критикували шикарний кортеж глави РПЦ патріарха Кирила, який побував у місті Торжок, Тверська область РФ.

Священнослужитель прибув у Борисоглібський монастир у супроводі елітних авто, що викликало обурення у користувачів соцмереж.

"А де вітчизняний автопром? Де Лада, яка найбільше продається", "Просто Бог не бідний і роздає всім Мерседеси і БМВ", "От мені цікаво, кого він так боїться, що кортеж то такий? І ще один, комусь легше хоч стало від його приїзду?","Тимчасово стало легше водіям і пасажирам маршруток", "Якби він просто містом пройшовся, його ніхто б навіть не впізнав, а так стільки уваги", "Мабуть, підвіску перевіряли", – обурювалися в мережі.

"Бог не бідний!" У Росії розгнівалися через витівку патріарха Кирила
"Бог не бідний!" У Росії розгнівалися через витівку патріарха Кирила

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Теги
РПЦ соцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
26
33
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel