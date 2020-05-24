Bloomberg заявило про 27% рейтингу Путіна: в Росії розгорівся грандіозний скандал

У Росії обурилися статтею Bloomberg про те, що рейтинг довіри росіян до їхнього лідера Володимира Путіна впав до 27%, а це є найнижчим показником за останні 14 років.

Про це журналісти написали з посиланням на дані опитувань Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), яке було проведене в квітні 2020 року. Однак у посольстві РФ в США зажадали від агентства вибачень.

Зокрема, Bloomberg підкреслює, що "рейтинг російського лідера знижувався з посиленням кризи у зв'язку з коронавірусом". До того ж зазначається, що дані відображають позицію тільки тих росіян, які називають Путіна одним із політиків, якому вони довіряють.

Bloomberg заявило, що рейтинг Путіна в Росії впав до мінімуму

За інформацією журналістів, такі цифри дійсно можна знайти на сайті ВЦВГД. Однак посольство Росії з стверджує, нібито агентство "продовжує демонструвати повну неповагу до своїх читачів", оскільки "реальний рівень довіри" Путіну, за даними цієї ж соціологічної служби, становить 67,9%. Такі дані теж є на сайті соціологів.

Скриншот Bloomberg

Глава ВЦВГД Валерій Федоров заявив, що це пояснюється різницею в питаннях про довіру, які задавали респондентам. За його словами, на пряме запитання "Чи довіряєте ви Путіну?", позитивно відповідають більше 67%, тоді як на прохання назвати політиків, яким довіряють, прізвище Путіна в останньому опитуванні назвали тільки 27% опитаних росіян.

Скриншот Embassy of Russia in the USA

"Розраховуємо на порядність редакції. Закликаємо проявити професіоналізм і об'єктивність, розмістити реальні показники довіри і принести вибачення своєї аудиторії за чергову дезінформацію", – висловило обурення посольства РФ в США на сторінці у Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Левада-центру", соціолог Лев Гудков заявив, що рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до рекордного мінімуму (59%), а через відсутність грошей і запасів продуктів у необхідних кількостях вже через два-три місяці в РФ можливі масові бунти.