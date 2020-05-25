Російська блогерка Катерина Діденко, яка в кінці лютого втратила чоловіка і ледь не загинула сама, провела операцію зі збільшення грудей.

Про це "аптечний Ревізорро" повідомила особисто в соцмережах. "Ми це зробили. По 325 мл мені встановили імпланти", – повідомила дівчина.

За день до операції Діденко перебувала в піднесеному настрої і похвалилася зустріччю з друзями, яку вона назвала "проводами старих ц*цьок".

Катерина Діденко, вдова загиблого блогера Валентина "Сухий Лід" Діденко, встановила силіконові груди. Медичного втручання передували "проводи старих цицьок". Судячи з відео, проводи вийшли дуже веселі pic.twitter.com/Ff37y8sAS8 - НТВ (@ntvru) May 25, 2020

Раніше Діденко розповіла, що з юності мріяла про збільшення грудей і навіть комплексувала через свій розмір.

Катерина Діденко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

Її чоловік Валентин закупив 25 кг сухого льоду для басейну, щоб вечірка була ефектною. В її розпал лід висипали у воду, внаслідок чого сталася хімічна реакція і люди отримали отруєння. Всього померли троє людей.

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