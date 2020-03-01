Російська блогерка Катерина Діденко, яка втратила за трагічних обставин чоловіка і двох друзів, виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить час у телефоні.

Підписники дівчини інші користувачі соцмереж миттєво розкритикували росіянку за таку цинічну поведінку після трагедії (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Теща померлого Валі придивляється собі нові сукні. Вони як дві краплі води схожі – донька і мати", "Мама загиблого Валі ледве жива. Зараз ми звертаємося до Діденко – ідіотко, пощади свекруху, будь людиною, а не паскудою", – коментують люди.

Мати Діденко як ні в чому не бувало проводить час у телефоні t.me/nemalahov

До всього іншого деякі звинуватили дівчину в брехні про освіту.

"До блогерів стає довіри все менше. Виявляється, що у Катерини Діденко фейковий диплом – її даних немає у реєстрі Рособрнадзору", – повідомили в Telegram-каналі 2ch/Двач.

Діденко публікує в мережі фото скорбної свекрухи t.me/nemalahov

Водночас інший канал у Telegram поспішив запевнити, що диплом інстаблогерки Діденко не фейковий, вона дійсно закінчила університет із відзнакою.

Диплом фармацевта у Катерини Діденко нібито фейковий t.me/nemalahov

"Однак виникає резонне питання – як дипломована фармацевтка не змогла здогадатися, що така кількість (25 кг!) сухого льоду у воді може бути смертельно небезпечною", – підкреслили в повідомленні.

Диплом фармацевта у Катерини Діденко нібито фейковий t.me/nemalahov

Зі свого боку Діденко заявила, що її померлий у сухому льоду чоловік часто думав про смерть. А їй доводилося "заспокоювати Валю і відволікати від цих думок".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

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