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2 березня • оновлено в 17:29
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Блогерка Діденко розповіла про "приколи" на вечірці з сухим льодом

2.8т
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Скандальна російська блогерка Катерина Діденко, яка втратила на вечірці з нагоди її дня народження чоловіка і двох друзів, заявила, що того вечора її компанія просто хотіла розважитися.

Такими подробицями про трагедію в московській сауні вона поділилася в програмі "Прямий ефір", відеоанонс якого опублікував Telegram-канал "НеМалахов" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, дівчина зізналася, що вона з чоловіком і друзями не замислювалися про наслідки веселощів.

Катерина Діденко

Катерина Діденко

"Ми всі приколювалися. Були напідпитку і думали, що буде щось цікаве", – спокійно пояснила те, що трапилося, Діденко.

Водночас запрошений експерт у залі підкреслив, що ці заяви блогерка не є остаточними. Висновок має зробити слідство, адже в цій справі уже відкрите кримінальне провадження за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

  • Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

  • Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить часу телефоні.

  • Компанія російської блогерки Катерини Діденко, день народження якої закінчився загибеллю трьох людей через хімічну реакцію сухого льоду з водою в басейні, і раніше захоплювалася дивними експериментами.

  • Стало відомо, що чоловіка скандальної блогерки Валентина, який загинув через використання сухого льоду на вечірці, попереджали, що його використання може бути небезпечним.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія
Теги
видео смерть
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Cachko Elena
Cachko Elena
тетя, тебе сколько лет, что б прикалываться ? три годика ? двое детей,а ума нет и не будет...
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