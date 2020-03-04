Блогерка Діденко оскандалилася постом про загиблого від сухого льоду чоловіка

Російська блогерка Катерина Діденко, на вечірці з нагоди дня народження якої через сухий лід загинув її чоловік і друзі, розповіла про останній подарунок від чоловіка.

"Подарунком" Діденко назвала дату його смерті. Пост з'явився в Instagram блогерки.

"Ще один подарунок зробив мені чоловік – він помер не в день мого народження, а 29 лютого о 01:00. Він дотягнув, я вірю, спеціально, щоб мені було морально легше", – написала блогерка.

Після обурених коментарів, вона додала, що пише в Instagram за порадою психолога. Так їй стає легше.

"З друзями, з якими ми святкували день народження, ми зустрічаємося кожен день. Під час спілкування мені стає легше. Коли я одна, мені боляче і я реву", – розповіла блогерша.

Блогерша Діденко оскандалилася постом про загиблого чоловіка

Блогерша Діденко оскандалилася постом про загиблого чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська блогерша Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить час в телефоні.

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