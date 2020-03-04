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4 березня • оновлено в 17:01
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Блогерка Діденко оскандалилася постом про загиблого від сухого льоду чоловіка

12.4т
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Російська блогерка Катерина Діденко, на вечірці з нагоди дня народження якої через сухий лід загинув її чоловік і друзі, розповіла про останній подарунок від чоловіка.

"Подарунком" Діденко назвала дату його смерті. Пост з'явився в Instagram блогерки.

"Ще один подарунок зробив мені чоловік – він помер не в день мого народження, а 29 лютого о 01:00. Він дотягнув, я вірю, спеціально, щоб мені було морально легше", – написала блогерка.

Блогерка Діденко оскандалилася постом про загиблого від сухого льоду чоловіка

Після обурених коментарів, вона додала, що пише в Instagram за порадою психолога. Так їй стає легше.

"З друзями, з якими ми святкували день народження, ми зустрічаємося кожен день. Під час спілкування мені стає легше. Коли я одна, мені боляче і я реву", – розповіла блогерша.

Блогерша Діденко оскандалилася постом про загиблого чоловіка

Блогерша Діденко оскандалилася постом про загиблого чоловіка

Блогерша Діденко оскандалилася постом про загиблого чоловіка

Блогерша Діденко оскандалилася постом про загиблого чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська блогерша Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

  • Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

  • Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить час в телефоні.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія
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Cachko Elena
Cachko Elena
при народе и смерть красна...
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Ущербная
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