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2 квітня • оновлено в 13:25
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Блогерка Діденко назвала смерті від сухого льоду в лазні "випадковими"

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Блогерка Катерина Діденко, чоловік і друзі якій загинули через сухий лід на її дні народження, написала про небезпеку таких розваг і резюмувала, що "їм просто не пощастило".

Провокативний пост з'явився на сторінці "Аптечного ревізорро" в Instagram. Вона звинуватила у всьому продавців.

"Нам просто не пощастило. Просто такі збіги обставин",видала Діденко. "Для магазинів, що продають сухий лід, важливо що? Звичайно, продаж, так що розраховувати на те, що вони проведуть дійсно правильний розрахунок, не варто", – написала вона.

Блогерша Діденко назвала смерті від сухого льоду в лазні "випадковими"

Блогерша Діденко назвала смерті від сухого льоду в лазні "випадковими"

Instagram Катерини Діденко

"Адже це той самий сухий лід, який використовується в дитячих наукових шоу, на святах, весіллях, на сцені. Його використовували зірки, лідери думок, інстаграм-блогери, та й люди, які не виставляють своє життя напоказ", – додала дівчина.

Діденко розповіла, що її діти не раз брали участь у заходах із сухим льодом. І хоча до її вечірки було відомо вже про три смертельні випадки, вони не думали про трагічні наслідки.

СУХИЙ ЛЁД🥶. 🤷♀️Ви знаєте, можливо, ще не все оцінили небезпеку сухого льоду. . ❗️Ведь це той самий сухий лід, який використовується в дитячих наукових шоу, на святах, весіллях, на сцені. Його використовували зірки, лідери думок, інстаграм-блогери, та й люди, які не виставляють своє життя напоказ. . ⚠️Опасность сухого льоду полягає в 2 речі: він може викликати опік і / або запаморочення. Але і це було відомо далеко не всім. . 🚫Моі діти не раз брали участь в дитячих наукових шоу з використанням сухого льоду. Купалися в цій хмарі. Знаєте, чому все було добре? Ну, щастило. Концентрація вуглекислого газу не була небезпечна для життя. . ❓А як отримати небезпечну концентрацію? ❌А це вам навіть технічний фахівець з продажу сухого льоду не розрахував. Нам же розраховували .... по фотографіях (ЗАКРИТОГО бассейна❗️), обсягом басейну і кімнати. . 😭Нам просто не пощастило. Просто такі збігу обставин. Для магазинів, що продають сухий лід, важливо що? 💰 Звичайно, продажу, так що розраховувати на те, що вони проведуть дійсно правильний розрахунок, не варто. . 😰Наш трагічний випадок виявився 4 в історії використання сухого льоду (публічно відомим). . 🚫Ето говорить про те, що потрібно 10 разів подумати, а чи варто його тепер використовувати? . 💨 Його можна порівняти, мабуть, з інгаляціями над парою. Всі знають, що можна отримати опік, і тим не менше при застудах дуже багато його використовують (хоч це неефективно), перекидають окріп на себе або отримують опіки дихальних шляхів. . 💨 Вуглекислий газ в нормі міститься в повітрі. Сухий лід при попаданні в воду переходить з твердої фази в газоподібну, утворюючи гарне біле хмара. Кілька вдихів на повні груди 100% СО2 = смерть. . ❌Нам не пощастило, що це був басейн, і, втративши свідомість, 2 друзів і мій чоловік пішли під воду. . 🙏После нашого трагічного випадку я закликаю всіх виробників нанести на упаковку інформацію про можливі смертельні наслідки ігор з сухим льодом! . ПРОДОВЖЕННЯ В ГАЛЕРЕЕ➡️

Публікація від Я Катя, аптечний РЕВІЗОРРО (@ didenko.katerina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили переписку загиблого чоловіка Діденко з магазином, який попереджав його, що така кількість сухого льоду в басейні може призвести до трагедії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
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