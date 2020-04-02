Блогерка Катерина Діденко, чоловік і друзі якій загинули через сухий лід на її дні народження, написала про небезпеку таких розваг і резюмувала, що "їм просто не пощастило".

Провокативний пост з'явився на сторінці "Аптечного ревізорро" в Instagram. Вона звинуватила у всьому продавців.

"Нам просто не пощастило. Просто такі збіги обставин", – видала Діденко. "Для магазинів, що продають сухий лід, важливо що? Звичайно, продаж, так що розраховувати на те, що вони проведуть дійсно правильний розрахунок, не варто", – написала вона.

Блогерша Діденко назвала смерті від сухого льоду в лазні "випадковими" Instagram Катерини Діденко

"Адже це той самий сухий лід, який використовується в дитячих наукових шоу, на святах, весіллях, на сцені. Його використовували зірки, лідери думок, інстаграм-блогери, та й люди, які не виставляють своє життя напоказ", – додала дівчина.

Діденко розповіла, що її діти не раз брали участь у заходах із сухим льодом. І хоча до її вечірки було відомо вже про три смертельні випадки, вони не думали про трагічні наслідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили переписку загиблого чоловіка Діденко з магазином, який попереджав його, що така кількість сухого льоду в басейні може призвести до трагедії.

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