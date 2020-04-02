Блогерка Катерина Діденко, чоловік і друзі якій загинули через сухий лід на її дні народження, написала про небезпеку таких розваг і резюмувала, що "їм просто не пощастило".
Провокативний пост з'явився на сторінці "Аптечного ревізорро" в Instagram. Вона звинуватила у всьому продавців.
"Нам просто не пощастило. Просто такі збіги обставин", – видала Діденко. "Для магазинів, що продають сухий лід, важливо що? Звичайно, продаж, так що розраховувати на те, що вони проведуть дійсно правильний розрахунок, не варто", – написала вона.
Блогерша Діденко назвала смерті від сухого льоду в лазні "випадковими"
Instagram Катерини Діденко
"Адже це той самий сухий лід, який використовується в дитячих наукових шоу, на святах, весіллях, на сцені. Його використовували зірки, лідери думок, інстаграм-блогери, та й люди, які не виставляють своє життя напоказ", – додала дівчина.
Діденко розповіла, що її діти не раз брали участь у заходах із сухим льодом. І хоча до її вечірки було відомо вже про три смертельні випадки, вони не думали про трагічні наслідки.
СУХИЙ ЛЁД🥶. 🤷♀️Ви знаєте, можливо, ще не все оцінили небезпеку сухого льоду. . ❗️Ведь це той самий сухий лід, який використовується в дитячих наукових шоу, на святах, весіллях, на сцені. Його використовували зірки, лідери думок, інстаграм-блогери, та й люди, які не виставляють своє життя напоказ. . ⚠️Опасность сухого льоду полягає в 2 речі: він може викликати опік і / або запаморочення. Але і це було відомо далеко не всім. . 🚫Моі діти не раз брали участь в дитячих наукових шоу з використанням сухого льоду. Купалися в цій хмарі. Знаєте, чому все було добре? Ну, щастило. Концентрація вуглекислого газу не була небезпечна для життя. . ❓А як отримати небезпечну концентрацію? ❌А це вам навіть технічний фахівець з продажу сухого льоду не розрахував. Нам же розраховували .... по фотографіях (ЗАКРИТОГО бассейна❗️), обсягом басейну і кімнати. . 😭Нам просто не пощастило. Просто такі збігу обставин. Для магазинів, що продають сухий лід, важливо що? 💰 Звичайно, продажу, так що розраховувати на те, що вони проведуть дійсно правильний розрахунок, не варто. . 😰Наш трагічний випадок виявився 4 в історії використання сухого льоду (публічно відомим). . 🚫Ето говорить про те, що потрібно 10 разів подумати, а чи варто його тепер використовувати? . 💨 Його можна порівняти, мабуть, з інгаляціями над парою. Всі знають, що можна отримати опік, і тим не менше при застудах дуже багато його використовують (хоч це неефективно), перекидають окріп на себе або отримують опіки дихальних шляхів. . 💨 Вуглекислий газ в нормі міститься в повітрі. Сухий лід при попаданні в воду переходить з твердої фази в газоподібну, утворюючи гарне біле хмара. Кілька вдихів на повні груди 100% СО2 = смерть. . ❌Нам не пощастило, що це був басейн, і, втративши свідомість, 2 друзів і мій чоловік пішли під воду. . 🙏После нашого трагічного випадку я закликаю всіх виробників нанести на упаковку інформацію про можливі смертельні наслідки ігор з сухим льодом! . ПРОДОВЖЕННЯ В ГАЛЕРЕЕ➡️
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили переписку загиблого чоловіка Діденко з магазином, який попереджав його, що така кількість сухого льоду в басейні може призвести до трагедії.
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