Блогер знайшов 'докази' зв'язку загибелі групи Дятлова з НЛО. Фото та відео

Російський блогер, конспіролог і уфолог Валентин Дегтерьов виявив зв'язок між загибеллю туристів групи Дятлова і падінням невідомого космічного апарату.

Таке припущення він зробив, вивчивши знімки, зроблені туристами до трагедії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Всупереч загальній думці, ніхто ці фотоплівки не вилучати. Скажу більше, всі фотографії з фотоплівок були віддруковані студентами УПІ. Все це було зроблено на прохання слідчих. Як бачите, ніхто і не думав робити з цього ніякої секретності. Всього було шість фотоплівок і одна пошкоджена фотоплівка з фотоапарата Семена Золотарьова. Може бути, їх було і більше, але достовірно встановити це вже неможливо", – пише блогер на сайті інтернет-газети " Рідус ".

Дегтерьов зазначив, що його увагу привернули фотоплівки 5 і 6. На першій є знімок, зроблений в руслі річки Ауспія.

"Це той момент, коли туристи йшли по маршруту в бік висоти 1 079, тієї самої, яка потім стане їхньою братською могилою", – підкреслює він.

За словами блогера, на фото засніжений ліс, однак якщо придивитися, то в лівому кутку видно "техногенний предмет, схожий на спусковий апарат космічного корабля". Також в стороні він помітив "уламки" апарату і "людину високого зросту, яка, ймовірно, побачила туристів і намагалася покликати їх".

Ще один знімок був зроблений в лісі, але він сильно засвічений. На ньому Дегтерьов розглянув "уламки якогось механізму і шматки обшивки", а також "щось, що нагадує голову людини з короткою зачіскою".

"Якщо врахувати все це, то можна припустити, що група туристів могла стати свідками катастрофи незрозумілого апарату, можливо космічного призначення або висотного стратостата. Природно, що все це було дуже секретним, і ніхто не розраховував на те, що цивільні люди опиняться поруч з уламками такої техніки. Якщо ж там були ті, що вижили пілоти, то туристи могли вийти з ними в контакт і стати, після цього, мимовільними носіями інформації державної важливості", – припустив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Дегтерьов розповідав, що до загибелі групи Дятлова може бути причетна місцева народність мансі.

Нагадаємо, що туристи загинули в 1959 році поблизу гори Холатчахль в Свердловській області.