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30 січня • оновлено в 16:18
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Слава Рабинович заявив про третю фазу перевороту в Росії

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Російський фінансист і блогер Слава Рабинович заявив, що конституційна реформа, яка здійснюється в РФ, є "третьою великою фазою конституційного перевороту".

Її мета – "вічне продовження правління" президента Росії Володимира Путіна. Про це він сказав у блозі OBOZREVATEL.

За оцінками блогера, перший етап конституційного перевороту в Росії трапився у 2004 році, коли в країні скасували вибори губернаторів. Другою ключовою фазою стало повернення Путіна на пост президента у 2012 році. "Її продовження настало в березні 2018 року з черговим незаконним, четвертим терміном президентського правління Путіна", – заявив Рабинович.

Володимир Путін

Володимир Путін

Він звернув увагу на те, що Конституційний суд РФ "злочинно мовчав" і в 2004-му, і в 2012-му, і в 2018 році. "Абсолютно злочинне мовчання" він зберігає і зараз, коли керівництвом країни скоюються нові антиконституційні кроки, зауважив блогер.

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Святкування 75-річчя Перемоги 9 травня 2020 року Рабинович назвав "обгорткою для подальшого знищення конституційного ладу в Росії". "Похоронний марш для конституційного ладу в Росії замінений на бравурний, переможний. Адже так легше й веселіше вмирати, чи не так?" – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін оголосив про початок конституційної реформи. Він додав, що не вважає принциповою вимогу про неможливість балотуватися на пост президента більше, ніж два терміни поспіль. Пізніше в Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Слава Рабінович
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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