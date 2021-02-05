Блогер показав знімки загадкових куль із фотоапарата групи Дятлова

Російський блогер-конспіролог Валентин Дегтерьов показав знімки загадкових куль на виявленій плівці з фотоапарата, знайденого на місці загибелі туристичної групи Ігоря Дятлова на Північному Уралі в 1959 році.

Як пише блогер на порталі "Рідус", наприкінці лютого і на початку березня 1959 року багато людей стали свідками загадкових явищ природи. Ці події виявилися настільки незвичайними, що записи про них потрапили в матеріали кримінальної справи, порушеної за фактом загибелі експедиції Дятлова. Зокрема, там є численні розповіді про так звані "вогненні" кулі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але в матеріалах кримінальної справи немає жодного рядка про те, що група Ігоря Дятлова теж їх спостерігала, навіть зуміла сфотографувати їх на фотоплівку, а можливо, навіть, контактувала з цим незрозумілим явищем. Два такі знімки я знайшов на фотоплівці з архіву групи Ігоря Дятлова. Фотоплівка була в фотоапараті, вона добре збереглася, і її навіть зуміли проявити, а потім надрукувати фотографії", – зазначив Дегтерьов.

За його словами, фотознімки зроблено туристами під час або вже після їхньої панічної втечі зі спільного намету. Видно, що фотознімки зроблено вранці або вже під самий ранок.

"На фотографіях ті самі кулі, про які так багато йдеться в матеріалах кримінальної справи. Тільки їх зняли, практично, над лісом. І, що неймовірно, в межах прямої видимості", – підкреслив блогер.

Він додав, що трохи обробив фото на підвищення чіткості і контрастності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сьогодні існує до сотні альтернативних гіпотез загибелі дев'ятьох альпіністів.

Серед них – отруєння психотропними речовинами, зіткнення з дикими тваринами, напад мисливців мансі і в'язнів-утікачів, операція КДБ, падіння аварійної ракети, ядерний вибух, зустріч зі сніговою людиною, втручання НЛО і різних паранормальних сил. Жодна з цих гіпотез у цей час не дістала підтвердження.

11 липня 2020 року за результатами перевірки було оголошено, що до загибелі туристів призвела лавина, через яку вони вийшли з намету, а потім не змогли повернутися через погану видимість і загинули від переохолодження.

Російський пошуковик Вадим Брусніцин заявив, що група Дятлова, ймовірно, на момент загибелі могла бути в помутнінні свідомості, оскільки порізаним був не тільки намет, в якому вони збиралися ночувати, але й лижна палиця.