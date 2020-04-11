Блогер Максим Мирович опублікував фотографію афганців під час військових дій, розпочатих в регіоні Радянським Союзом.

На своєму каналі в Telegram блогер задався питанням, навіщо СРСР вторгся в Афганістан і чому він хотів навчити афганців. Мирович в своєму пості згадав безглузді речі, які характеризують життя в Радянському союзі.

"Совки, навіщо ви лізли в Афганістан? Чому ви хотіли навчити цей гордий народ – склити балкон і зберігати там трухлявий комод і лижі? Трястися перед начальством і писати доноси, вибиваючи "чергу" на квартиру? Закочувати в банки огірки?", – сказано в повідомленні.

Telegram / Максим Мирович

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Нагадаємо, 25 грудня 1979 року радянські війська вторглися в Афганістан. День календаря був обраний не випадково – СРСР вирішила зробити це на Різдво, щоб країни Заходу не змогли оперативно відреагувати на радянське вторгнення в Афган.

Віктор Будан / ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович заявив, що всі роки існування СРСР народ споювала сама радянська влада, і вигідно це було лише їй одній.