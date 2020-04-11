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11 квітня • оновлено в 07:32
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Блогер показав всю суть "русского міра" в одному фото

13.1т
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Блогер Максим Мирович опублікував фотографію афганців під час військових дій, розпочатих в регіоні Радянським Союзом.

На своєму каналі в Telegram блогер задався питанням, навіщо СРСР вторгся в Афганістан і чому він хотів навчити афганців. Мирович в своєму пості згадав безглузді речі, які характеризують життя в Радянському союзі.

"Совки, навіщо ви лізли в Афганістан? Чому ви хотіли навчити цей гордий народ – склити балкон і зберігати там трухлявий комод і лижі? Трястися перед начальством і писати доноси, вибиваючи "чергу" на квартиру? Закочувати в банки огірки?", – сказано в повідомленні.

Telegram / Максим Мирович

Telegram / Максим Мирович

Нагадаємо, 25 грудня 1979 року радянські війська вторглися в Афганістан. День календаря був обраний не випадково – СРСР вирішила зробити це на Різдво, щоб країни Заходу не змогли оперативно відреагувати на радянське вторгнення в Афган.

"Совки, навіщо ви лізли в Афганістан?" Блогер показав всю суть "русского міру" в одному фото

Віктор Будан / ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович заявив, що всі роки існування СРСР народ споювала сама радянська влада, і вигідно це було лише їй одній.

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Автор
Гліб Іванов
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Сидит ущербные дебюл по фамилии митрович, и всякую хрень пишет. Его родители жили, работали при союзе, интересно как они относятся к творчеству этого выблллядка
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Бурмистров Вадим, да он только с педальной машины времён СССР вылез, но рассуждает об Афганистане ...
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Когда вводили войска СССР правил выходци из Украины. Автор ты хоть матчасть подучи. Обоз всяких недо журналистов печатает.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Мельничук Олександр, если ты не уважаешь своё прошлое, есть люди которые его уважают. Мне тоже не приятно, когда какой то малолетний упырь его хаит. Особенно, когда он вообще не в теме.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Бурмистров Вадим, а недокоментатори не проминуть вставити своє...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А вы там что сейчас делаете под присмотром США? Борщ учите их варить, или парашу за "спецназом" США выносите за ограждение?
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5
2
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Олександр, пиши на нормальном языке, тебя хрен поймёшь ...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ще не вмерла, все вмієш робити під наглядом? Ефесбе навчило.
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