"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Люди в регіонах Росії, навіть з порівняно високими зарплатами, живуть в поганих умовах і ще з радянськими інтер'єрами.

Популярний блогер Максим Мирович для прикладу вивчив сайти з продажу нерухомості в місті Норильськ Красноярського краю з населенням 180 тис. осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Інтер'єр квартир у російському Норильську

"Престижним норильським житлом продовжують вважатися сталінки, якими був масово забудований центр міста в 50-ті роки – але коштують ці квартири зовсім небагато, приблизно стільки ж, скільки коштує нерухомість в найбідніших країнах Третього світу – двокімнатну сталінку площею 71,8 метри можна зараз купити за $21 000, а шикарна трикімнатна площею майже 100 метрів коштує менше $40 000", – пише він.

За словами Мировича, з більшості виставлених на продаж варіантів "СРСР немов і не йшов".

"Підвісні пластикові панелі на стелі, "багаті" шпалери, коричневий лінолеум з ромбиками в передпокої", – описав він одну з квартир.

Блогер додав, що для тих, хто не хоче купувати сталінку, в Норильську є також досить великий вибір хрущовок. При цьому в місті не будується практично ніякого нового житла.

"Де та сама "багата Росія", про яку періодично бадьорим тоном розповідають пропагандистські ЗМІ, показуючи якісь незрозуміло де зняті хороми і палаци, а також неймовірно велику кількість житла, що будується – мовляв, життя налагоджується, все буде тільки краще і краще", – підкреслив Мирович.

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Avito

Як писав OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.