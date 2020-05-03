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3 травня • оновлено в 23:13
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Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни. Фото

34.3т
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Люди в регіонах Росії, навіть з порівняно високими зарплатами, живуть в поганих умовах і ще з радянськими інтер'єрами.

Популярний блогер Максим Мирович для прикладу вивчив сайти з продажу нерухомості в місті Норильськ Красноярського краю з населенням 180 тис. осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Інтер'єр квартир у російському Норильську

Інтер'єр квартир у російському Норильську

"Престижним норильським житлом продовжують вважатися сталінки, якими був масово забудований центр міста в 50-ті роки – але коштують ці квартири зовсім небагато, приблизно стільки ж, скільки коштує нерухомість в найбідніших країнах Третього світу – двокімнатну сталінку площею 71,8 метри можна зараз купити за $21 000, а шикарна трикімнатна площею майже 100 метрів коштує менше $40 000", – пише він.

За словами Мировича, з більшості виставлених на продаж варіантів "СРСР немов і не йшов".

"Підвісні пластикові панелі на стелі, "багаті" шпалери, коричневий лінолеум з ромбиками в передпокої", – описав він одну з квартир.

Блогер додав, що для тих, хто не хоче купувати сталінку, в Норильську є також досить великий вибір хрущовок. При цьому в місті не будується практично ніякого нового житла.

"Де та сама "багата Росія", про яку періодично бадьорим тоном розповідають пропагандистські ЗМІ, показуючи якісь незрозуміло де зняті хороми і палаци, а також неймовірно велику кількість житла, що будується – мовляв, життя налагоджується, все буде тільки краще і краще", – підкреслив Мирович.

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

"Де та найбагатша Росія?" Блогер показав, в яких умовах живуть пересічні росіяни

Avito

Як писав OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Норильськ
Теги
бідність житло квартира
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Комментарии на сайте не модерированы
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
На моих фото хорошо видно как Норильск сильно отстаёт от европейского города: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045769039376&lst=100045769039376%3A100045769039376%3A1588497653&sk=photos
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1
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
На расее привыкли издавна жить в го-в-не. Срусские ленивые и много пьют, вместо зарабатывания денег. В Украине хаты беленькие красивые, все покрашено, заборчики, на расее же кривые деревянные черные избы
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3
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Это уж издавна ведомо - Россия страна богатейшая, только народ в ней бедный. Загадочная страна в общем.
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4
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Spiridonov Alexandr, Народ нищий, эато других оборванцами считают.
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2
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