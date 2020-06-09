Блискавка вдарила в літак: в Санкт-Петербурзі градом з яйце побило машини. Фото і відео негоди

У російському Санкт-Петербурзі пройшла сильна злива з градом, розміром з куряче яйце.

"Фонтанка" опублікувала відео, на якому мешканка міста зняла сильний град, який падав на машини, що стоять за вікном.

"Кошмар. У нас такої град! Здається, зараз поб'є машини. Мені страшно. Це жах", – прокоментувала вона.

Стихія вдарила в основному по Невському і Колпинскому районам. Затопило деякі вулиці, а в районі Купчино через води впало покриття стелі підземного переходу. А як повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці", зливою накрило і аеропорт Пулково.

"На злітно-посадковій смузі річка, спецмашини пливуть буквально по фари у воді, розклад збився, літаки не сідають", - йдеться в публікації.

Крім цього, в лайнер, який повинен був летіти до Красноярська о 21:15, влучила блискавка. Ніхто не постраждав, літак залишився в цілості.

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У соцмережах зібралося чимало фотографій і відео негоди. Люди відзначають, що ще в обід була спека, а зараз на вулицю неможливо вийти.

"У нас тут філія пекла відкрився?", "Спочатку температура в +32 градуси спеки, а на десерт град", "Пітер, літо, сніг, злива, красиво. Добре коли вдома", "Намагаюся виїхати додому другу годину. Тропічна злива, нах ", – написали користувачі в Twitter.

У Санкт-Петербурзі градом з яйце побило машини Група "ДТП і ПП | Санкт-Петербург"

У Санкт-Петербурзі градом з яйце побило машини Група "ДТП і ПП | Санкт-Петербург"

У Санкт-Петербурзі градом з яйце побило машини Група "ДТП і ПП | Санкт-Петербург"

У Санкт-Петербурзі градом з яйце побило машини Група "ДТП і ПП | Санкт-Петербург"

У Санкт-Петербурзі градом з яйце побило машини Група "ДТП і ПП | Санкт-Петербург"

Тим часом в МНС пишуть, що 10 червня в місті також очікується погана погода. Місцевих жителів застануть зливи, грози, місцями пориви вітру до 15 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Турійському районі на Волині сильний град розміром з горіх знищив розсаду і овочі у місцевих жителів.