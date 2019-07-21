"Бив ногами, жбурляв, погрожував вбити": єпископ РПЦ загримів у грандіозний скандал

Дружина священнослужителя Красноярської митрополії Федора (Ігнатія) Голінченка, який недавно був призначений єпископом РПЦ, поскаржилася на насильство з його боку, постійні побої та загрози вбивства.

Резонансні свідчення Ксенії Голінченко можуть спровокувати грандіозний скандал у масштабах всієї РПЦ через нову посаду її чоловіка, пише "Рідус".

Новоспечений єпископ-тиран Ігнатій Пресслужба патріарха Кирила

"Підняти руку на жінку для нього норма. Та й ногами побити не погребує. І моральні приниження ближніх – теж норма. Він священик у РПЦ, і його кар'єра, незважаючи на нюанси, йде вгору. Тепер він буде очільником цілої єпархії. Я щиро вважаю, що таким людям не місце в сані й тим паче в чільній ролі. Я проти насильства, тому, що пережила це з ним. Я хотіла б, щоб якомога більше людей знали про те, що насильство має місце бути в будь-якому середовищі. І такі люди вчать інших жити", – поскаржилася жінка в соцмережах.

У подробицях історію свого сімейного життя з чоловіком-тираном вона виклала в петиції на сайті Change.org. З тексту документа випливає, що з точки зору держави наречений єпископ і Ксенія досі перебувають у шлюбі, оскільки необхідний у церкві дозвіл на постриг в чернецтво Голінченко змусив Ксенію підписати погрозами, а офіційно на розлучення, за її словами, так і не подав.

З біографії священнослужителя на офіційному сайті РПЦ випливає, що в червні йому виповнилося 30 років. Народився Голінченко в станиці Крилівській Краснодарського краю в родині робітників, одразу після закінчення середньої школи вступив до Єкатеринодарської духовної семінарії й став служити в церкві іподияконом у архієпископа Майкопського Пантелеймона (Кутового), який зараз є митрополитом Красноярським. Чернецтво Ігнатій прийняв лише півтора роки тому, в грудні 2017 року, а до цього належав до білого духовенства.

9 липня 2019 року Священний синод РПЦ обрав Ігнатія єпископом Єнісейським, а 17 липня він пройшов спеціальний чин наречення у єпископи. За традицією, що склалася, найближчим часом патріарх Кирил або інші архієреї здійснять над ним таїнство архієрейської хіротонії (висвяти), після чого Ігнатій остаточно отримає новий церковний сан.

Ксенія Голінченко з чоловіком-тираном "Рідус"

У своєму виступі при нареченні в єпископа Єнісейського і Лісосибірського в присутності патріарха Ігнатій назвав себе потомственим козаком і подякував митрополиту Пантелеймону за стрімку церковну кар'єру. В якості найважливіших завдань свого єпископського служіння він назвав роботу з молоддю і підлітками, а також "піклування про корінні нечисленні північні народи Евенкійського краю". Про проблеми зі своєю дружиною він не згадав.

Тим часом, Ксенія свідчить, що майбутній єпископ під час сварок регулярно бив і принижував її, забороняв працювати, і всіляко маніпулював її життям, користуючись матеріальною залежністю дівчини, а також проживанням за кілька тисяч кілометрів від її родичів.

"Бив він не тільки руками, кулаком. У хід йшли так само предмети. Але найчастіше він просто жбурляв мене по квартирі з кімнати в кімнату. Мої ноги були в саднах і синцях. Коли він бив руками – то вибирав місця, де синців не видно (не обличчя, а голова, наприклад. По обличчю тільки ляпасами). До речі, моя вага ніколи не перевищувала 40 кг, а колишній чоловік важив 92 кг", – розповіла жінка.

Втекти від агресивного чоловіка вона вирішила після декількох особливо сильних побоїв і струсу мозку.

Ксенія Голінченко з чоловіком-тираном "Рідус"

"І він, будучи одруженим тираном, обраний єпископом РПЦ. Я вважаю, що людина, схильна до аб'юзивної поведінки, не повинна бути в сані, тим паче, в сані єпископа. Влада дає можливість людям з таким психотипом творити беззаконня і не нести за нього відповідальність. Також я вважаю, що пересічні священнослужителі не повинні терпіти подібне ставлення до себе, серед них є багато хороших людей, і безумовно вони цього не заслужили", – сказала Ксенія Голінченко.

За її словами, незважаючи на публікацію її відкритого звернення в інтернеті, священноначалля РПЦ наполегливо ігнорує викладені в ньому факти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов потрапив в гучний сексистський скандал. Він заявив, що "жінки слабші розумом від чоловіків".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.