Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Бив ногами, жбурляв, погрожував вбити": єпископ РПЦ загримів у грандіозний скандал

1.6т Читати матеріал російською

Дружина священнослужителя Красноярської митрополії Федора (Ігнатія) Голінченка, який недавно був призначений єпископом РПЦ, поскаржилася на насильство з його боку, постійні побої та загрози вбивства.

Резонансні свідчення Ксенії Голінченко можуть спровокувати грандіозний скандал у масштабах всієї РПЦ через нову посаду її чоловіка, пише "Рідус".

Новоспечений єпископ-тиран Ігнатій

Новоспечений єпископ-тиран Ігнатій

Пресслужба патріарха Кирила

"Підняти руку на жінку для нього норма. Та й ногами побити не погребує. І моральні приниження ближніх – теж норма. Він священик у РПЦ, і його кар'єра, незважаючи на нюанси, йде вгору. Тепер він буде очільником цілої єпархії. Я щиро вважаю, що таким людям не місце в сані й тим паче в чільній ролі. Я проти насильства, тому, що пережила це з ним. Я хотіла б, щоб якомога більше людей знали про те, що насильство має місце бути в будь-якому середовищі. І такі люди вчать інших жити", – поскаржилася жінка в соцмережах.

У подробицях історію свого сімейного життя з чоловіком-тираном вона виклала в петиції на сайті Change.org. З тексту документа випливає, що з точки зору держави наречений єпископ і Ксенія досі перебувають у шлюбі, оскільки необхідний у церкві дозвіл на постриг в чернецтво Голінченко змусив Ксенію підписати погрозами, а офіційно на розлучення, за її словами, так і не подав.

Новини
"Купи свічки, а то здохнеш": Соколова яскраво затролила РПЦ

З біографії священнослужителя на офіційному сайті РПЦ випливає, що в червні йому виповнилося 30 років. Народився Голінченко в станиці Крилівській Краснодарського краю в родині робітників, одразу після закінчення середньої школи вступив до Єкатеринодарської духовної семінарії й став служити в церкві іподияконом у архієпископа Майкопського Пантелеймона (Кутового), який зараз є митрополитом Красноярським. Чернецтво Ігнатій прийняв лише півтора роки тому, в грудні 2017 року, а до цього належав до білого духовенства.

9 липня 2019 року Священний синод РПЦ обрав Ігнатія єпископом Єнісейським, а 17 липня він пройшов спеціальний чин наречення у єпископи. За традицією, що склалася, найближчим часом патріарх Кирил або інші архієреї здійснять над ним таїнство архієрейської хіротонії (висвяти), після чого Ігнатій остаточно отримає новий церковний сан.

Ксенія Голінченко з чоловіком-тираном

Ксенія Голінченко з чоловіком-тираном

"Рідус"

У своєму виступі при нареченні в єпископа Єнісейського і Лісосибірського в присутності патріарха Ігнатій назвав себе потомственим козаком і подякував митрополиту Пантелеймону за стрімку церковну кар'єру. В якості найважливіших завдань свого єпископського служіння він назвав роботу з молоддю і підлітками, а також "піклування про корінні нечисленні північні народи Евенкійського краю". Про проблеми зі своєю дружиною він не згадав.

Тим часом, Ксенія свідчить, що майбутній єпископ під час сварок регулярно бив і принижував її, забороняв працювати, і всіляко маніпулював її життям, користуючись матеріальною залежністю дівчини, а також проживанням за кілька тисяч кілометрів від її родичів.

Новини
У РПЦ назвали загиблих червоноармійців безбожниками: розгорівся скандал

"Бив він не тільки руками, кулаком. У хід йшли так само предмети. Але найчастіше він просто жбурляв мене по квартирі з кімнати в кімнату. Мої ноги були в саднах і синцях. Коли він бив руками – то вибирав місця, де синців не видно (не обличчя, а голова, наприклад. По обличчю тільки ляпасами). До речі, моя вага ніколи не перевищувала 40 кг, а колишній чоловік важив 92 кг", – розповіла жінка.

Втекти від агресивного чоловіка вона вирішила після декількох особливо сильних побоїв і струсу мозку.

Ксенія Голінченко з чоловіком-тираном

Ксенія Голінченко з чоловіком-тираном

"Рідус"

"І він, будучи одруженим тираном, обраний єпископом РПЦ. Я вважаю, що людина, схильна до аб'юзивної поведінки, не повинна бути в сані, тим паче, в сані єпископа. Влада дає можливість людям з таким психотипом творити беззаконня і не нести за нього відповідальність. Також я вважаю, що пересічні священнослужителі не повинні терпіти подібне ставлення до себе, серед них є багато хороших людей, і безумовно вони цього не заслужили", – сказала Ксенія Голінченко.

За її словами, незважаючи на публікацію її відкритого звернення в інтернеті, священноначалля РПЦ наполегливо ігнорує викладені в ньому факти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов потрапив в гучний сексистський скандал. Він заявив, що "жінки слабші розумом від чоловіків".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
РПЦ Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
вот вам и "православня" рассея...))) третий Рим...ага...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel