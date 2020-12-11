У світі йде війна. Поки інформаційна. Росія несамовито б'ється за свою вакцину "Супутник V", яку в багатьох країнах світу вважають ненадійною. На передових рубежах вакцинного фронту стоїть Російський фонд прямих інвестицій уряду РФ. Стоїть як скеля. Що не день, Фонд героїчно відбиває чергову ворожу атаку на російську вакцину.

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Во вторник, 8.12.2020 глава Фонда Кирилл Дмитриев заявил, что в Украине производство "Спутника V" уже налажено одной из местных фармацевтических компаний "Биолек" (Харьков). Его слова немедленно подхватил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который сообщил, что, да, Украина готова производить российскую вакцину. Буквально на следующий день, 9.12.2020 обнаружилось, что Дмитриев и Медведчук просто соврали. На сайте АО "Биолек" появилось сообщение, что компания не подписывала никаких контрактов и не получала никаких трансферных технологий по производству российской вакцины. "Биолек" как национальный производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине", - заявляет "Биолек".

Помимо Виктора Медведчука у России есть и другие союзники в битве за продвижение российской вакцины. Украинский политик и блогер Анатолий Шарий создал на этом фронте отдельный партизанский отряд. Шарий убежден, что Украина может получить российскую вакцину от COVID-19 через ЕС под видом европейской продукции. Главное государственное агентство России РИА Новости с удовольствием публикует эту версию Шария, высказанную им в эфире телеканала "112 Украина":

"Вакцина едет туда (в Евросоюз. — Прим. ред.), там она просто переливается… И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина".

Таким путем, убежден Шарий, Киев получит препарат по сильно завышенным ценам, хотя для того, чтобы получить его напрямую от Москвы, "достаточно только желания Украины", так как Россия не против предоставить вакцину. Однако украинская власть, как выяснил Шарий отказывается от такого варианта из-за желания заработать на закупках через Европу.

"А это такая история, на ней можно нажить миллиарды", — знает Шарий. Откуда Анатолию Анатольевичу стало известно о хитроумных и корыстных замыслах украинских властей, РИА Новости не уточняют.

Кроме того, Шарий заявил, что у него не вызывает сомнений эффективность российского изделия: "Это вакцина. Я знаю, что она работает. Я уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине". Шарий не называет источник своей уверенности в благости российской вакцины. Видимо это тот же голос, который сообщил ему о жульничестве украинских властей со "Спутником V".

Не успев отдышаться от битвы за вакцину на украинском направлении, Россия включилась в русско-турецкую вакцинную войну.

Сначала турецкое издание Haber Turk опубликовало интервью с главой Минздрава, в котором он заявил, что Турция отказывается от российской вакцины.

"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию", - сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Российский фонд прямых инвестиций тут же закричал, что это очередная атака на нашу отличную вакцину и что это fake news. На следующий день турецкий министр Коджа несколько смягчил свою позицию:

"Мы готовы закупить российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)", - объявил Фахреттин Коджа на брифинге.

"Гибкую" позицию турецкого министра можно понять. Поскольку Россия ведет с Турцией, помимо вакцинной, еще как минимум две войны. Помидорную, которая сейчас распространилась на Азербайджан, чьи томаты внезапно были признаны вражескими агентами на территории России. И только что закончившуюся карабахскую войну, в которой Турция вместе с Азербайджаном разгромила союзника России Армению. Не исключено, что Эрдоган готов рассматривать уступки на вакцинном фронте в обмен на какие-то преференции на помидорном и кавказском фронтах...

Само собой, Российский фонд прямых инвестиций бьется на вакцинном фронте не в одиночку. Мощную огневую поддержку ему оказывают все российский государственные и прокремлевские СМИ. Битва за "Спутник V" стала главной темой программы "60 минут" от 9.12.2020. Сотрудник "Коммерсанта" Алексей Наумов призвал не сдаваться и отвечать симметрично. "Для противодействия вагону пропаганды нам нужен вагон правды!" - потребовал сотрудник "Ъ".

Судя по всему, бесперебойную поставку вагонов правды для сотрудника "Коммерсанта" Наумова должны были обеспечить его коллеги-"эксперты" по программе "60 минут", в первую очередь лидер ЛДПР Ж. и декан Третьяков.

Первый вагон правды отгрузил Ж., который объяснил, что "Украине не дают вакцину чтобы там больше умирали". "Им нужно меньше населения!" - с ликованием воскликнул Ж. и провозгласил, что "в Украине готовят почву для прихода диктатора". Затем Ж. решил перейти на планетарный масштаб анализа и выбрал в качестве мишени создателя Microsoft: "Билл Гейтс что творит! Из-за его лекарств погибли сотни людей!! Он создал фонд для обмана планеты земля!!".

Разоблачив Билла Гейтса лидер ЛДПР успокоился, перевел дыхание и, вспомнив, зачем его позвали, завопил по всю ивановскую: "К нам миллионы побегут за вакциной!!".

Тут пришла очередь вагона правды от декана Третьякова, который снова вернулся к Украине. "Не понимаю, зачем мы так беспокоимся об Украине?" - спросил Третьяков и недоуменно обвел взглядом студию. Видимо, он пытался обнаружить того чудака, если не сказать – предателя, который так беспокоится об Украине. Не найдя в студии ничего подходящего, декан Третьяков перешел к изложению своего плана спасения от вируса лучшей части человечества.

"Первым делом надо вакцинировать всех россиян. Бесплатно обеспечить вакциной жителей Луганска и Донецка. А всех остальных – по остаточному принципу", - приговорил Третьяков.

Информационные войны удобны тем, что в них всегда можно объявить себя победителем. Достаточно заявить, что вагонов нашей "правды" было загружено больше. И нехай враги пересчитывают!