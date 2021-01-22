Біограф Путіна назвав його палац "подарунком від олігархів": у мережі відреагували

Співавтор біографічної книги Кріса Хатчінса "Путін" Олександр Коробко підтвердив наявність у президента РФ палацу під Геленджиком, про який йдеться в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонера Олексія Навального, й назвав його "подарунком від олігархів".

В інтерв'ю телеканалу "Цар-град" він розповів, що ті "скинулися і піднесли йому презент". За словами письменника, так вони хотіли висловити чолі Росії "безмірну повагу у своєму стилі".

"Так, вийшла, як би це м'якше сказати – мішанина Версаля та Дубая. Думаю, президент внутрішньо сильно скривився, коли йому це "подарували". Але він же людина дипломатична, впевнений, що ображати цих олігархів не став і просто відклав рішення з цього дару до кращих часів", – сказав Коробко.

За його словами, подарунок "виявився не потрібний, не до смаку, не до душі", проте "було вирішено, що державі в господарстві знадобиться".

Російський політик Ілля Яшин так прокоментував заяву біографа Путіна: "Проблема в тому, що такий" подарунок від мільярдерів "називається хабарем і переслідується за законом".

Читачі активно відреагували на публікацію інтерв'ю з біографом Путіна у Twitter "Царь-града", залишивши сотні коментарів.

"Ой, тримайте мене семеро! Тільки вчора все вс*ралися, що Путін не має до цього палацу жодного відношення, і раптом такі одкровення! Значить, все-таки це його володіння, раз він прийняв цей "подарунок"? В чистому вигляді корупція, хабар в 100 млрд, такого, по-моєму, світ ще не бачив!" – написала Олена)) # Д. Оруелла "1984" # 451гр. за Фаренгейтом #.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Фигісє! Заробили на рудниках і скинулися. У нас начебто подарунки не повинні перевищувати 3000 руб.", – поцікавився Olex.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

Людмила написала: "А президент Росії не державна посада? Може він отримувати подарунки? По-моєму, це все регулюється відповідними законами? Це безумовно хабар і в особливо великому розмірі. І до відповідальності мають бути притягнуті ті, що дають і що беруть.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

На думку Ігоря Февральова, "Це хабар".

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Пахана підігріли", – категорично висловився backtau.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Ну ось і карти розкриті! Хоча ця ситуація ще гірша, вона прямо підтверджує хабар", – висловився Денис Громов.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Це і називається відкат", – написав користувач з ніком neuelicht.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Це прекрасно, я думаю, що можна пришити до справи", – вважає Олег.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Тобто він ще не тільки злодій, але і хабарник? Боже, краще б просто мовчали. Таке враження, що вони його добивають. І заслужено. Бо оточив себе людьми розумом менше себе. А сам цвіль Геленджикська..." – заявив Supperbraun.

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"Хабар в чистому вигляді", – вважає Олексій К.

Коментар користувача соцмережі Twitter Телеканал Цар-град

"Ось це так, самі зізналися в хабарництві в особливо космічному розмірі. Ну привіт", – написав користувач RusKafe.

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