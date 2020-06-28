Біля північних кордонів Росії зафіксували викид радіації. Карта

Датчики радіаційного моніторингу в Норвегії, Фінляндії і Швеції зареєстрували перевищений рівень радіоактивних речовин на кордоні з Росією.

Як пише The Barents Observer, на початку червня в Норвегії недалеко від кордону з російським Кольским півостровом виявили йод-131. В середині червня в Фінляндії і Швеції виявили радіонукліди цезію, кобальту і рутенію – цезій-134, цезій-137, кобальт-60 і рутеній-103.

Глава підготовчої комісії Організації за договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо опублікував у Twitter карту району, де ймовірно розташоване джерело ізотопів, виявлених 22-23 червня. Цей район включає Балтійське море, країни півночі Європи, а також частина заходу Росії в районі Санкт-Петербурга (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Національний інститут здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів дійшов висновку, що радіонукліди надійшли з боку Заходу Росії. Можливою причиною викиду вчені назвали пошкодження паливного елемента на АЕС.

При цьому уточнюється, що викиди вкрай малі і не представляють небезпеки для людей і навколишнього середовища.

У свою чергу, в Росгідрометі заявили "Інтерфаксу", що перевищення рівня радіоактивних частинок в районі Балтійського моря не виявлено. Потужність дози гамма-випромінювання на станціях, розташованих в Балтійському морі, нібито не перевищує 1,11-1,15 мкЗв/год, що відповідає нормі.

Twittre\Lassina Zerbo

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