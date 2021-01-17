Біля берегів Туреччини затонув суховантаж із РФ: десятки людей опинилися за бортом. Відео

Марина Ліснічук Новини Росії 13:19, 17.01.2021 Оновлено: 13:48, 17.01.2021

Суховантаж "Арвін" під прапором Росії 17 січня затонув у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин у районі Інкуму. Влада Туреччини розпочала порятунок 15 моряків.

Про це повідомило агентство "Анадолу". А російські ЗМІ заявили про загибель двох членів екіпажу судна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Почалася операція з порятунку приблизно 15 членів екіпажу, котрі застрягли в трьох рятувальних шлюпках", – заявив губернатор провінції Сінан Гюнер.

Пошуково-рятувальна операція щодо суховантажу "Арвін"
aa.com.tr

За його словами, інформації про затоплення рятувальних шлюпок не надходило. Водночас пошуково-рятувальну операцію утруднювали погані погодні умови – рятувальники насилу могли податися в зону лиха, через сильний вітер і хвилі.

Пізніше в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомили про порятунок трьох моряків, у росЗМЫ уточнили, що в результаті корабельної аварії загинули дві людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня в акваторії Баренцевого моря поблизу Нової Землі Архангельської області РФ затонуло риболовецьке судно "Онега". Врятувати вдалося тільки двох із 19 рибалок на борту.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

На чому їздять Кароль, Дорофєєва та Потап: найрозкішніші автомобілі українських зірок

Не подобається українська, у чому проблема? Росія поруч

Зеленський пообіцяв український прапор над ДАПом

Терористи "Л/ДНР" передадуть Україні полонених в односторонньому порядку: Кравчук відповів

Глава "Укрзалізниці" озвучив розмір своєї зарплати