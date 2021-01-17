Біля берегів Туреччини затонув суховантаж із РФ: десятки людей опинилися за бортом. Відео

Суховантаж "Арвін" під прапором Росії 17 січня затонув у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин у районі Інкуму. Влада Туреччини розпочала порятунок 15 моряків.

Про це повідомило агентство "Анадолу". А російські ЗМІ заявили про загибель двох членів екіпажу судна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Почалася операція з порятунку приблизно 15 членів екіпажу, котрі застрягли в трьох рятувальних шлюпках", – заявив губернатор провінції Сінан Гюнер.

За його словами, інформації про затоплення рятувальних шлюпок не надходило. Водночас пошуково-рятувальну операцію утруднювали погані погодні умови – рятувальники насилу могли податися в зону лиха, через сильний вітер і хвилі.

Пізніше в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомили про порятунок трьох моряків, у росЗМЫ уточнили, що в результаті корабельної аварії загинули дві людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня в акваторії Баренцевого моря поблизу Нової Землі Архангельської області РФ затонуло риболовецьке судно "Онега". Врятувати вдалося тільки двох із 19 рибалок на борту.