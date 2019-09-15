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15 вересня • оновлено в 11:02
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Більше 100 пасажирів: у Росії у літака в небі відмовив двигун

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У Красноярську (Росія) в неділю, 15 вересня, в аеропорту "Ємельяново" здійснив аварійну посадку пасажирський літак Як-42.

Про це з посиланням на пресслужбу ГУ МНС РФ повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Як-42 пролітав повз Красноярськ, повідомив, що у нього щось зламане, сів у штатному режимі", – розповіло джерело.

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У Росії у літака в небі відмовив двигун

У Росії у літака в небі відмовив двигун

biletik.aero

Відзначимо, літак виконував рейс із Талакана в Уфу. Причиною аварійної посадки назвали відмову правого двигуна. На борту перебували 116 пасажирів і 8 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

У Росії у літака в небі відмовив двигун

У Росії у літака в небі відмовив двигун

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту Шереметьєво (Росія) під час запуску у літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

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Місце
Росія Красноярськ
Теги
літак Новини Росії
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