Більше 100 пасажирів: у Росії у літака в небі відмовив двигун

У Красноярську (Росія) в неділю, 15 вересня, в аеропорту "Ємельяново" здійснив аварійну посадку пасажирський літак Як-42.

Про це з посиланням на пресслужбу ГУ МНС РФ повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Як-42 пролітав повз Красноярськ, повідомив, що у нього щось зламане, сів у штатному режимі", – розповіло джерело.

У Росії у літака в небі відмовив двигун biletik.aero

Відзначимо, літак виконував рейс із Талакана в Уфу. Причиною аварійної посадки назвали відмову правого двигуна. На борту перебували 116 пасажирів і 8 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

У Росії у літака в небі відмовив двигун 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту Шереметьєво (Росія) під час запуску у літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.