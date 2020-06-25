Більше за всіх у Росію не вірить Путін, – Вишневський

Президент Росії Володимир Путін, який стверджує, нібито в його оточенні не може бути людей, які не вірять у РФ, насправді, більше за всіх не вірить у свою країну.

У цьому переконаний депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція "Яблуко") Борис Вишневський. Думкою, напередодні голосування російського парламенту за правки до Конституції, він поділився у своєму блозі на "Ехо Москви".

"Якби він вірив у Росію – поважав би життя, здоров'я і волю російських громадян. І не було б ні війни в Чечні, ні загибелі заручників у Беслані, ні "пенсійної реформи", ні презирливої відмови від прямих виплат громадянам під час пандемії. І не проводився б "парад під час чуми", який може "відгукнутися" другою хвилею пандемії. Не кажучи про "загальноросійське голосування", – вважає росіянин.

За його словами, влада в Росії озброїлася танками і ракетами, огризається на адресу ближніх і далеких країн, а також "плодить ворогів із недавніх союзників", робить із себе вічно обложену фортецю та дружить із "наймерзеннішими диктаторами" планети. Водночас, зазначив депутат, всього цього не було б, якби російських лідер дійсно вірив у державу, якою керує.

У такому випадку, додав Вишневський, на вулицях у Росії не били б людей, які виступають за чесні вибори, не фабрикували б кримінальні справи проти невинних, роблячи їх "терористами" або "екстремістами", а також не затикали б рот незгодним, і з телеекранів не вчили б ненавидіти тих, хто "проти".

"Якби Путін вірив у Росію – його придворні не жили б у демонстративно непристойній розкоші, отримуючи в день більше, ніж середній росіянин за рік. Опричники не видавали б божевільні марення про спроби Заходу вплинути на наші "традиційні цінності". Він не їхав би на інавгурацію зачищеною до порожнечі Москвою. А громадян не примушували б із такою силою і цинізмом голосувати за "поправки до Конституції", що дають йому можливість правити і далі", – підсумував Вишневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін заявив, що, можливо, балотуватиметься в президенти на новий термін, якщо парламент ухвалить відповідну поправку до Конституції.